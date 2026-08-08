Лукашенко: В гробу карманов нет

Лукашенко: В гробу карманов нет25
- 8.08.2026, 14:28
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Диктатор призвал белорусов быть «немного беднее».
Самозванный правитель Беларуси Александр Лукашенко призвал белорусов быть «немного беднее».
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусские Telegram-каналы.
Диктатор на встрече с чиновниками заявил, что лучше быть «немного беднее, но без войны», и потребовал от них не злоупотреблять служебным положением
После этого Лукашенко продолжил говорить о поведении чиновников и призвал их не накапливать богатства.
«Я им говорил, что главное сегодня то, что, цитирую, в гробу карманов нет. Если ты заработал, можешь кому-то помочь — помоги. Не надо набивать карманы», — сказал он.