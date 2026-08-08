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Кремль поймали на лжи о восстановлении «сухопутного моста» в Крым

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  • 8.08.2026, 14:50
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Кремль поймали на лжи о восстановлении «сухопутного моста» в Крым

Украина продолжает тотальные удары по российской логистике.

Заявления властей страны-агрессора о восстановлении движения по трассе «Новороссия» на оккупированном юге Украины расходятся с данными о продолжающихся атаках украинских БПЛА, пишет Dialog.UA.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что ситуация на трассе якобы значительно улучшилась и движение «более-менее восстановилось». По его словам, по дороге ежедневно проходят около 7 тысяч автомобилей, в том числе почти 3 тыс. грузовиков.

Однако французский OSINT-аналитик Клеман Молен насчитал 167 пораженных российских грузовиков и других машин только с начала августа.

При этом атаки на ключевых дорогах оккупированного юга продолжаются практически ежедневно. Продолжение ударов подтверждают и пророссийские источники.

В частности, Анатолий Шарий опубликовал видео с тремя горящими грузовиками возле села Обиточная в Запорожской области. По подсчетам Молена, за последние четыре месяца украинские беспилотники поразили не менее 1623 российских грузовиков и других автомобилей на удалении более 20 км от линии фронта.

Россия пытается противодействовать налетам средствами РЭБ, посредством мобильных огневых групп и прочими методами.

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