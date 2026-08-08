Стало известно, как белорусы летом могут сэкономить на «коммуналке»
- 8.08.2026, 14:59
- 2,474
Для перерасчета нужен один документ.
Белорусы задались вопросом: как оплачиваются ЖКУ при временной регистрации на даче?
Ситуацию объясняет издание aif.by.
За временное отсутствие можно получить перерасчет платы за ряд ЖКУ, пояснили в МинЖКХ.
Согласно постановлению Совета Министров от 27 августа № 465 «О расчетах в сфере жилищно-коммунального хозяйства», граждане, которые выезжают из места постоянной регистрации в сельский населенный пункт, садоводческое товарищество или дачный кооператив более чем на 10 дней подряд, могут оформить перерасчет платы за отдельные жилищно-коммунальные услуги.
Перерасчет возможен за обращение с твердыми коммунальными отходами; холодное и горячее водоснабжение, водоотведение; газоснабжение - если отсутствуют индивидуальные приборы учета воды и газа; возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую для работы лифта.
Для оформления перерасчета необходимо предоставить организации, которая начисляет плату за ЖКУ, справку о временном проживании по другому адресу. Документ выдают сельский или поселковый исполком, садоводческое товарищество либо дачный кооператив.