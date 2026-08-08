На популярном итальянском курорте началось извержение вулкана 2 8.08.2026, 15:03

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Рейсы туда временно отменили.

Популярный у туристов остров Сицилия сейчас не принимает туристов. На нем началось извержение высочайшего вулкана Европы Этны, из-за чего в небо поднялось большое облако дыма и пепла, пишет немецкое издание Bild.

Как отмечает Bild, администрация аэропорта города Катания сообщила о закрытии воздушного пространства в зоне распространения пеплового облака. Изначально ограничения на прием рейсов должны были действовать до полудня. Вылеты при этом планировалось выполнять по расписанию. Из-за ситуации пассажиры могут столкнуться с задержками стыковочных рейсов и проблемами с трансферами.

Аэропорт Катании — главный аэропорт восточной части Сицилии и один из крупнейших транспортных узлов острова. В 2024 году он обслужил около 12 миллионов пассажиров.

Этна — один из самых активных вулканов Европы. На его склонах и вершине извержения происходят с разной интенсивностью на протяжении тысячелетий. Одним из самых разрушительных было извержение 1669 года: потоки лавы достигли Катании и частично разрушили город. В 1928 году извержение продолжалось 18 дней, а поток лавы длиной около восьми километров уничтожил город Маскали. Эти события также отражены в исторической базе INGV.

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