Морган Фриман рассказал, почему продолжает сниматься почти в 90 лет 4 8.08.2026, 15:06

4,566

Морган Фриман

Фото: REX/Shutterstock

Актер признался, что хороший гонорар может спасти слабый сценарий.

Легендарный актер Морган Фриман рассказал, что при выборе новых ролей для него важен не только уровень сценария. По словам обладателя «Оскара», достойная оплата иногда может компенсировать недостатки фильма, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

88-летний актер заявил, что не всегда отказывается от проектов из-за слабого текста. «Если кто-то предлагает вам работу, хорошо, когда вместе с этим дают захватывающий сценарий. Но в реальности есть еще несколько факторов. Сколько вам заплатят? Если достаточно, можно закрыть глаза на некоторые недочеты сценария», — сказал Фриман.

При этом актер отметил, что проблемы в сценарии иногда удается исправить еще до начала съемок. «Иногда можно указать на моменты, которые не работают, и чаще всего их удается решить», — добавил он.

Фриман, получивший премию «Оскар» за роль в фильме «Малышка на миллион», также рассказал о своем отношении к возрасту и завершению карьеры. Несмотря на приближение к 90-летнему рубежу, он не собирается уходить из кино.

«Не позволяйте старику уйти в тень», — заявил актер, объясняя свой подход к жизни. По его словам, пока есть возможность вставать с кровати и заниматься любимым делом, нужно этим пользоваться.

Фриман отметил, что мысль о пенсии иногда появляется, но быстро исчезает, когда поступает новое предложение о съемках. Для одного из самых узнаваемых актеров Голливуда главный вопрос по-прежнему остается простым: какая роль и какие условия ждут впереди.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com