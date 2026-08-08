Умер отец Лионеля Месси

Умер отец Лионеля Месси2
- 8.08.2026, 15:13
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Хорхе Месси было 68 лет.
Отец аргентинского нападающего Лионеля Месси скончался в клинике города Росарио, сообщает Infobae. Хорхе Месси было 68 лет, он долгое время боролся с болезнью, с какой именно — не уточняется.
Во время чемпионата мира начала появляться информация, что отец Месси серьезно болен, потому что он не присутствовал на матчах сборной Аргентины, за которую играет его сын. Семья Месси в июне заявила, что Хорхе проходит лечение, но находится в благоприятном состоянии.
Лионель Месси, начавший чемпионат мира с хет-трика в ворота Алжира (3:0), после матча не смог сдержать слез. В интервью он признался, что его реакция не связана со спортом, а вызвана тяжелыми временами.