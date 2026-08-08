Евросоюз ускорил работу над собственным аналогом Starlink

Евросоюз ускорил работу над собственным аналогом Starlink1
- 8.08.2026, 15:28
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Всего планируется развернуть 330 спутников на низкой околоземной орбите и 18 – на средней.
Европейская комиссия подписала соглашение с консорциумом SpaceRISE о расширении группы спутников IRIS2, что является важным шагом на пути к созданию собственной спутниковой сети широкополосного доступа, пишет NewsBytes.
Отмечается, что в рамках соглашения будет запущено 66 новых спутников, в результате чего общее количество спутников в основной группе достигнет 348 единиц. Запуск проекта запланирован на 2029 год.
В издании добавили, что проект IRIS2 является ответом Европейского Союза на Starlink и другие спутниковые интернет-сервисы. Всего планируется развернуть 330 спутников на низкой околоземной орбите и 18 – на средней околоземной орбите.
В ЕС разработали эту сеть как безопасное и надежное решение для обеспечения связи европейских правительств, вооруженных сил, спецслужб и служб экстренной помощи. Целью проекта является обеспечение поддержки критически важных операций во время чрезвычайных ситуаций или в условиях, требующих защищенной связи.