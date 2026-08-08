Путин боится поездок в регионы европейской части РФ 3 8.08.2026, 15:52

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Фото: Getty Images

Их регулярно атакуют дроны.

Правитель РФ Путин на следующей неделе может посетить Новосибирскую область. Если поездка состоится, регион станет пятым, куда политик приехал после возобновления региональных визитов. Четыре из них расположены за пределами европейской части России, которую регулярно атакуют дроны, пишет «Новая газета Европа» со ссылкой на «Агентство».

Точная дата поездки в Новосибирскую область пока неизвестна. По данным «Сиб.фм», Путин может открыть «Сибирский кольцевой источник фотонов» и встретиться с губернатором Андреем Травниковым. Местное издание «Центр деловой жизни» также пишет о возможном посещении нового кампуса Новосибирского государственного университета. Кремль и власти региона предстоящий визит официально не подтверждали.

Путин возобновил поездки по регионам 17 июня после 223-дневного перерыва. Первой стала Казань, где проходил заранее запланированный саммит «Россия — АСЕАН». Это пока единственный посещенный им за этот период регион в европейской части страны.

24 июля Путин приехал в Иркутск, где посетил авиационный завод. На следующий день он встретился в Омске с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и принял участие в форуме межрегионального сотрудничества. 3 августа Путин без предварительного анонса посетил Красноярский край.

Большинство посещенных Путиным регионов либо не подвергались атакам беспилотников, либо сталкивались с ними редко. В Красноярском крае дроны с начала войны не сбивали ни разу. В Иркутской области единственная атака произошла в июне 2025 года во время операции ВСУ «Паутина». В Омской области дроны впервые сбили 6 июля 2026 года. Тогда же впервые с начала войны закрывали омский аэропорт и был атакован местный НПЗ.

Исключением остается Татарстан, который регулярно подвергается атакам. Во время июньского визита Путина в Казани усилили меры безопасности.

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