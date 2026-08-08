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Что почем на минской Комаровке в начале августа

  • 8.08.2026, 18:55
  • 2,494
Что почем на минской Комаровке в начале августа
Иллюстрационное фото

Томаты можно найти за 2-3,5 рубля за килограмм.

Баклажаны, огурцы, томаты, перцы – в начале августа самое время закупать их не только на салаты, но и на многообразные заготовки. И цены на Комаровском рынке Минска на эту продукцию как раз минимальные за сезон. Будут ли они снижаться дальше – большой вопрос, отмечает «Смартпресс».

Томаты можно найти за 2-3,5 рубля за 1 кг, огурцы по 1,5-2 рубля за 1 кг, перцы и баклажаны по 2-4 рубля за 1 кг.

Наряду с совсем недорогими овощами в продаже есть перцы и томаты более дорогие, разносортные, с личных подворий. Они стоят 5-10 рублей за 1 кг.

Продолжает радовать покупателей летом и ассортимент фруктов и ягод. Подешевели персики, нектарины и абрикосы (теперь они стоят от 4 рублей за 1 кг), достаточно черешни (от 4,5 рублей за 1 кг), черной смородины и черники (по 10-16 рублей за 1 кг), есть клубника (от 6 рублей за 1 кг) и ароматные арбузы (3-4 рубля за 1 кг) и дыни (3,5-7 рублей за 1 кг).

А цены на вишню отличаются более чем в два раза: от 4,5 рублей за 1 кг за обычную белорусскую до 12,9 рублей за 1 кг за «шпанку».

За малину просят 12-15 рублей за 1 кг, за голубику – около 10 рублей за 1 кг.

Из грибов на рынке преобладают лисички. Стоимость – 15-17 рублей за 1 кг.

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