В Геленджике началась массовая эвакуация 14 8.08.2026, 16:09

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В городе прогремели сильные взрывы.

Днем в субботу, 8 августа, беспилотники атаковали судно в районе российского Геленджика. После удара над кораблем появился густой столб дыма, сообщает dialog.ua со ссылкой осинт-каналы.

По предварительной информации, речь может идти о сухогрузе, который уже подвергался атаке беспилотников накануне вечером.

На фоне произошедшего власти Геленджика объявили режим беспилотной опасности и закрыли пляжи в городе, а также в Кабардинском и Дивноморском округах.

Местные жители в свою очередь сообщили о звуках взрывов и густом дыме над морем.

В зонах отдыха началась эвакуация людей. А отдыхающих, которые не покидали пляжи после объявления тревоги, несколько раз призывали уйти из прибрежной зоны.

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