Лукашенко обиделся на Топузидиса

Лукашенко обиделся на Топузидиса4
- 8.08.2026, 16:19
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Несколько слов о «праведном гневе» диктатора.
Во время посещения Вилейки Лукашенко гневался не только на автолавки и местные магазины, назвав их продукцию «просрочкой и тухлятиной», пишет «Салідарнасць».
Перепало и приближенному бизнесмену Павлу Топузидису, владельцу торговой сети «Корона»:
— Я понимаю, что непопулярен сейчас у Топузидиса и его коллег из сетей. Они же у нас рыночниками стали в момент, самыми богатыми людьми. И забывают, что в сорокаградусную жару в комбайне сидит обыкновенный человек, крестьянин. Люди, о которых мы говорим, не требуют от нас импортного. Они не требуют испанский хамон. Требуют обычное мясо завезти, молочные продукты.
Суровый окрик в адрес «рыночников» сегодня звучит цинично и неубедительно.
Кто мешал за три с лишним десятка лет создать в стране такие условия, чтобы и программист, и комбайнер могли себе позволить тот самый хамон?
Почему банальный продуктовый набор в виде свежего хлеба и нормального мяса до сих пор является предметом обсуждения на уровне правителя страны?
Белорусский бизнес все эти десятилетия живет по правилам, которые для него создает человек с альтернативным, мягко говоря, представлением об экономике.
Этот же человек до последнего цепляется за морально и физически устаревшую госторговлю, годами вливая в нее миллионы из бюджета. И закономерно получая на выходе «просрочку и тухлятину».
Корень обиды Лукашенко на Топузидиса и его коллег прост: вопреки всему частный бизнес смог предложить своим покупателям достойный ассортимент, а у Лукашенко за столько лет не получилось сделать так, чтобы люди могли все это купить.
Вот и остается грозить проверками ритейлу и упрекать народ в нежелании горбатиться в огороде после основной работы.