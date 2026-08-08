Лукашенко обиделся на Топузидиса 4 8.08.2026, 16:19

7,072

Павел Топузидис

Несколько слов о «праведном гневе» диктатора.

Во время посещения Вилейки Лукашенко гневался не только на автолавки и местные магазины, назвав их продукцию «просрочкой и тухлятиной», пишет «Салідарнасць».

Перепало и приближенному бизнесмену Павлу Топузидису, владельцу торговой сети «Корона»:

— Я понимаю, что непопулярен сейчас у Топузидиса и его коллег из сетей. Они же у нас рыночниками стали в момент, самыми богатыми людьми. И забывают, что в сорокаградусную жару в комбайне сидит обыкновенный человек, крестьянин. Люди, о которых мы говорим, не требуют от нас импортного. Они не требуют испанский хамон. Требуют обычное мясо завезти, молочные продукты.

Суровый окрик в адрес «рыночников» сегодня звучит цинично и неубедительно.

Кто мешал за три с лишним десятка лет создать в стране такие условия, чтобы и программист, и комбайнер могли себе позволить тот самый хамон?

Почему банальный продуктовый набор в виде свежего хлеба и нормального мяса до сих пор является предметом обсуждения на уровне правителя страны?

Белорусский бизнес все эти десятилетия живет по правилам, которые для него создает человек с альтернативным, мягко говоря, представлением об экономике.

Этот же человек до последнего цепляется за морально и физически устаревшую госторговлю, годами вливая в нее миллионы из бюджета. И закономерно получая на выходе «просрочку и тухлятину».

Корень обиды Лукашенко на Топузидиса и его коллег прост: вопреки всему частный бизнес смог предложить своим покупателям достойный ассортимент, а у Лукашенко за столько лет не получилось сделать так, чтобы люди могли все это купить.

Вот и остается грозить проверками ритейлу и упрекать народ в нежелании горбатиться в огороде после основной работы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com