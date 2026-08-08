Легенда ралли может вернуться в виде конструктора LEGO 8.08.2026, 16:30

Фото: Lego Ideas

Модель состоит из 1925 деталей.

Легендарный Subaru Impreza, на котором чемпион мира по ралли Колин Макрей завоевал мировую славу, получил шанс стать официальным набором LEGO. На платформе LEGO Ideas появился проект, который уже собирает голоса поклонников автоспорта и знаменитого конструктора, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Модель состоит из 1925 деталей и максимально точно воспроизводит культовый автомобиль в фирменной сине-желтой раскраске команды Subaru World Rally Team. В комплект также входит минифигурка Колина Макрея и несколько вариантов подставки, позволяющих показать автомобиль в дрифте, прыжке или во время обслуживания в сервисном парке.

Фото: Lego Ideas

Целью было «с нуля создать модель, которую поклонники ралли узнают мгновенно», сохранив при этом классические принципы сборки LEGO. Как пишут профильные издания, для перехода к следующему этапу проекту необходимо собрать 10 тысяч голосов пользователей.

Фото: Lego Ideas

Это уже вторая попытка превратить Subaru Макрея в официальный набор. Предыдущая версия также набрала необходимое количество голосов и дошла до этапа рассмотрения компанией, однако в итоге получила отказ.

Фото: Lego Ideas

Если нынешний проект преодолеет порог поддержки, специалисты LEGO оценят сложность производства, стоимость выпуска и возможность получения лицензий у Subaru и правообладателей имени Колина Макрея. Лишь после этого компания примет окончательное решение.

Фото: Lego Ideas

«Теперь задача поклонников Impreza и Макрея проста — проголосовать и посмотреть, сможет ли этот проект пройти этапы отбора, где остановилась предыдущая версия», — пишут авторы материала. Если набор одобрят, он поступит в продажу по всему миру как официальный продукт LEGO.

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