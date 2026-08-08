Легенда ралли может вернуться в виде конструктора LEGO
- 8.08.2026, 16:30
Модель состоит из 1925 деталей.
Легендарный Subaru Impreza, на котором чемпион мира по ралли Колин Макрей завоевал мировую славу, получил шанс стать официальным набором LEGO. На платформе LEGO Ideas появился проект, который уже собирает голоса поклонников автоспорта и знаменитого конструктора, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
Модель состоит из 1925 деталей и максимально точно воспроизводит культовый автомобиль в фирменной сине-желтой раскраске команды Subaru World Rally Team. В комплект также входит минифигурка Колина Макрея и несколько вариантов подставки, позволяющих показать автомобиль в дрифте, прыжке или во время обслуживания в сервисном парке.
Целью было «с нуля создать модель, которую поклонники ралли узнают мгновенно», сохранив при этом классические принципы сборки LEGO. Как пишут профильные издания, для перехода к следующему этапу проекту необходимо собрать 10 тысяч голосов пользователей.
Это уже вторая попытка превратить Subaru Макрея в официальный набор. Предыдущая версия также набрала необходимое количество голосов и дошла до этапа рассмотрения компанией, однако в итоге получила отказ.
Если нынешний проект преодолеет порог поддержки, специалисты LEGO оценят сложность производства, стоимость выпуска и возможность получения лицензий у Subaru и правообладателей имени Колина Макрея. Лишь после этого компания примет окончательное решение.
«Теперь задача поклонников Impreza и Макрея проста — проголосовать и посмотреть, сможет ли этот проект пройти этапы отбора, где остановилась предыдущая версия», — пишут авторы материала. Если набор одобрят, он поступит в продажу по всему миру как официальный продукт LEGO.