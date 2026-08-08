У российских «Искандеров» и «Цирконов» обнаружили слабое звено 4 8.08.2026, 21:58

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Эксперт объяснил, как их ликвидировать.

Украине нужен комплексный подход для противостояния российским атакам, поскольку это не только работа противовоздушной обороны, но и уничтожение пусковых установок врага на его территории, удары по логистике, складам и производству.

Об этом заявил Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил ВСУ в резерве, в эфире Украинского радио.

«Если говорить, например, о производстве ракет «Циркон», которые тоже перехватываются системой Patriot, у них слабое звено – производство, потому что россияне могут производить две-три ракеты в месяц. Если говорить об «Искандере2, то у него слабое звено – это пусковые установки», – сказал он.

Именно поэтому, по словам эксперта, был нанесен удар по Волгограду, где производятся, ремонтируются и обслуживаются пусковые установки для ОТРК «Искандер».

2В последнее время очень много обсуждают возможности уничтожения пусковых установок. Но здесь нужно понять главное – это условно 6 минут для того, чтобы обнаружить пусковую установку и нанести по ней удар средством поражения. Соответственно, даже если мы рассчитаем маршрут, по которому пусковая установка передислоцируется со своей базы постоянной дислокации на пусковой рубеж, это займет около 20 минут», – пояснил Храпчинский.

Поэтому, как отметил он, главной задачей являются качественные разведывательные данные, которые мы можем получать для того, чтобы отслеживать, сопровождать пусковую установку и, соответственно, прогнозировать, где она будет находиться, и наносить по ней удары средствами поражения.

«Но в то же время нужно сказать о том, что среднее расстояние до пусковой установки составляет около 180 км. Учитывая 6 минут, мы понимаем, что нужны средства поражения, которые работают со скоростью более 1,8 маха. То есть можно говорить о применении, например, ракет ATACMS. В них можно быстро ввести данные о цели и, соответственно, нанести удар за такой промежуток времени», – подытожил он.

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