Компактный электропикап поразил автолюбителей мощностью 7 8.08.2026, 16:55

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Модель превзошла базовую версию Tesla Cybertruck.

Компактный электрический пикап Telo MT1 оказался способен удивить даже на фоне самых мощных моделей рынка. Несмотря на размеры, сопоставимые с трехдверным Mini Cooper, новинка может буксировать прицеп массой до 3,6 тонны, что превышает возможности базовой версии Tesla Cybertruck, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Разработкой автомобиля занимается американский стартап Telo, основанный в 2022 году бывшими инженерами крупных автопроизводителей. Главной задачей команды было создать электропикап, удобный для городской эксплуатации, но без компромиссов в мощности.

Инженерам удалось разместить в компактном кузове аккумулятор емкостью 106 кВт·ч и двухмоторную силовую установку мощностью 500 лошадиных сил. Благодаря такой компоновке автомобиль по практичности сопоставим с Toyota Tacoma, хотя занимает значительно меньше места на парковке.

Изначально разработчики рассчитывали, что MT1 сможет буксировать около 3 тонн, однако испытания превзошли ожидания. «Реальные испытания позволили безопасно увеличить максимальную буксировочную способность до 3,6 тонны», — пишут авторы материала.

При собственной массе около 2 тонн электропикап способен тянуть почти вдвое больший вес. По мнению издания, это доказывает, что впечатляющие характеристики не обязательно требуют огромных размеров автомобиля.

Если серийная версия сохранит заявленные параметры, Telo MT1 может стать одним из самых необычных электропикапов на рынке, доказав, что компактность и высокая производительность вполне совместимы.

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