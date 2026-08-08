Зачем Вучич пригласил Зеленского в гости 2 8.08.2026, 20:35

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Александар Вучич

Фото: Bloomberg

Журналисты раскрыли скрытую стратегию Сербии.

Президент Украины Владимир Зеленский совершил свой первый визит в Сербию, что вызвало особенно много дискуссий из-за хорошо известной близости Белграда и Москвы. Однако у сербского лидера Александара Вучича были свои не слишком скрытые мотивы. Об этом пишет швейцарское издание NZZ (перевод - https://www.unian.net/world/vladimir-zelenskiy-v-serbii-nanes-rossii-diplomaticheskiy-udar-smi-13464426.html«Униан».

- Решение Белграда принять крупнейшего противника Москвы является нарушением политического табу. Хотя Вучич в четверг, объявляя о встрече, четко дал понять, что Сербия будет придерживаться своей политики в отношении России и пока не присоединится к санкциям, он также подчеркнул потенциал сотрудничества с Украиной, – говорится в публикации.

Как отмечает издание, Сербия с самого начала российского вторжения в Украину пытается балансировать между Москвой и Западом: Белград признает территориальную целостность Украины, но в то же время не присоединился к санкциям Европейского Союза против России.

По данным NZZ, одной из главных целей Вучича является демонстрация готовности к диалогу с Западом. Сербский лидер хочет использовать переговоры с Зеленским, чтобы обсудить евроинтеграцию двух стран. Белград является официальным кандидатом на вступление в ЕС с 2012 года, тогда как Украина получила такой статус лишь через десять лет, но впоследствии опередила Сербию по темпам реформ.

В то же время переговоры Сербии о вступлении в ЕС фактически годами находятся в тупике. Брюссель критикует Белград из-за проблем с верховенством права, отсутствия прогресса в урегулировании вопроса Косово и нежелания присоединяться к санкциям против России. Поэтому, как отмечает автор публикации, встреча с Зеленским может стать сигналом Западу о готовности Сербии к более тесному взаимодействию.

Не последнее значение имеет позиция Украины в отношении Косово. Киев не признает независимость бывшей сербской провинции. И Вучич не скрывает, что положительно оценивает такую позицию.

Как отмечается в публикации, Зеленский и Вучич могут обсудить также сотрудничество в сфере обороны. Несмотря на близость к России, Сербия де-факто снабжает Украину боеприпасами, годами поставляя их через третьи страны.

Среди возможных тем встречи также называют совместное производство беспилотников. По информации Frankfurter Allgemeine Zeitung, Сербия, Украина и Объединенные Арабские Эмираты могут создать трехстороннюю модель сотрудничества в этой сфере. Кроме того, стороны намерены обсудить соглашение о свободной торговле и сотрудничестве в энергетическом секторе.

В то же время визит Зеленского не означает отказа Сербии от партнерства с Россией, пишет NZZ. Белград по-прежнему в значительной степени зависит от российского газа и от поддержки Москвы в вопросе Косово: Россия использует право вето в Совете Безопасности ООН, десятилетиями блокируя международное признание самопровозглашенного государства и его вступление в ООН.

В то же время, отмечает автор, наибольшее беспокойство встреча Зеленского и Вучича может вызвать именно у Москвы.

- Саммит в Белграде – стратегическая неудача для Путина. Зеленский сейчас сидит за столом переговоров с важнейшим союзником Москвы на Балканах. Для Киева это символическая победа. Стране удается посягать на сферу влияния России, – говорится в публикации.

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