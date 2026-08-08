Беларусь окажется под влиянием контрастных фронтальных разделов 8.08.2026, 21:01

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Это скажется на погоде.

9 августа погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер северо-западный слабый.

Температура воздуха минимальная ночью составит +7..+13°С, максимальная днем +20..+25°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится, пишет pogoda.by.

10 августа погодные условия в Беларуси будет формировать антициклон, смещающийся с Беларуси на Центральные районы Европейской части России, в дневные часы ожидается поступление более теплых воздушных масс с юго-запада Европы.

Ожидается ночью небольшая, днем переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южной четверти умеренный, по северо-западу местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +7..+14°С, максимальная днем +22..+28°С, в западных и южных районах воздух прогреется до +30..+32°С.

11 августа территория страны окажется под влиянием контрастных фронтальных разделов, смещающихся с Польши и вытесняющих теплые воздушные массы на соседние районы России. Ожидается ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы, днем возможен град. Ветер южный с переходом на западный порывистый, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью распределится от +11°С по востоку до +18°С по юго-западу; максимальная днем в основном составит +19..+26°С, по юго-востоку до +29 °С.

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