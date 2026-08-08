Китайские машины россиян стали массово ломаться 11 8.08.2026, 17:18

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Фото: Geely

После заправки некачественным бензином из-за дефицита топлива.

Владельцы китайских автомобилей, таких как Haval, Chery, Geely, Changan, Exeed, Omoda и Jetour стали массово сдавать свои машины в сервисы из-за поломок двигателей и топливных систем, рассчитанных на высококачественный бензин стандарта «Евро-5», сообщает Mash.

Как утверждает канал, причина в том, что «китайцы» не приспособлены к работе на бензине «Евро-2», который власти РФ допустили к производству на фоне вызванного ударами дронов по российским НПЗ топливного кризиса. Содержание серы в ранее запрещенном в России бензине «Евро-2» может в 50 раз превышать аналогичный показатель в «Евро-5».

Россияне, которые заливают в баки топливо уровня «Евро-2», столкнулись массовым выходом из строя форсунок современных моторов своих китайских авто, а также поломками топливных насосов высокого давления и свечей. Это приводит к тому, что датчики начинают показывать ошибки в двигателе, в машине пропадает тяга, ухудшается запуск и увеличивается расход горючего.

Однако люди из-за незнания продолжают «кормить» авто низкокачественным топливом и в результате «еще больше убивают машину». По данным Mash, за последнее время число обращений в автосервисы подскочило с 1-2 в неделю до 7-10. На ремонт уходит около 15 тыс. рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих узлов.

О том, что правительство РФ разрешило производить и ввозить в страну запрещенный в 2013 году бензин «Евро-2», содержащий до 500 мг серы на 1 кг топлива, 5 августа сообщили в Минэнерго. Разрешение будет действовать до 1 июля 2027 года, оно направлено «на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом и предотвращение возможного дефицита».

В таком бензине не нормируется содержание ароматических углеводородов, включая бензол, а кроме того, допускается применение монометиланилина (ММА) — октаноповышающей присадки, которая запрещена в большинстве стран мира из-за высокой токсичности и рисков онкологии. По словам экспертов, от серы, которой «богат» бензин «Евро-2», страдают цилиндро-поршневая группа и топливная аппаратура, моторное масло, свечи, клапаны и форсунки, а также каталитический нейтрализатор.

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