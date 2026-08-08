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Двое альпинистов из Беларуси пропали в Кыргызстане

  • 8.08.2026, 17:30
  • 2,080
Двое альпинистов из Беларуси пропали в Кыргызстане
Иллюстрационное фото

Альпинисты перестали выходить на связь после восхождения на пик Курумды.

В Кыргызстане разыскивают группу альпинистов, среди участников которой двое боларусов, сообщает провластное ОНТ.

Альпинисты перестали выходить на связь после восхождения на пик Курумды в Памиро-Алае по Северному гребню Заалайского (Чон-Алайского) хребта.

4 августа группа сообщила своему оператору, что готова начать спуск к базовому лагерю. Однако в назначенное место и время альпинисты не появились.

Маршрут восхождения был заранее согласован и зарегистрирован.

Белорусская федерация альпинизма и скалолазания обратилась за помощью к коллегам из Кыргызстана с просьбой подключиться к поискам пропавшей группы.

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