Кремль достиг «красной линии»1
- 8.08.2026, 21:17
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Военный эксперт порадовал хорошими новостями.
Известный украинский военный эксперт Олег Жданов высказался про мэра Москвы, который призвал Путина закончить войну.
- Собянин, мэр Москвы, не последняя личность в российской диктаторской среде, вдруг высказал антивоенные настроения, что шокировало Кремль и, в первую очередь, Путина. Он сказал, что дальнейший перевод экономики на военные рельсы и отказ от гражданского сектора экономики, фактически убьет Российскую Федерацию как государство, потому как умрет сама экономика и не будут поступать доходы, не будут поступать налоги и, соответственно, государство может прекратить свое существование. Мы этого очень ждем и надеемся, - сообщил Олег Жданов.
Хорошими новостями из России военный эксперт поделился со зрителями своего YouTube-канала:
- В Кремле это шокировало. Сейчас они Собянину сказали: «Ай-ай-ай!» Кремль хочет заставить Собянина публично изменить свое мнение и чтобы он прекратил распространять такие, как они считают, панические и пораженческие настроения. Собянин, в принципе, считается одним из «тяжеловесов» Российской Федерации. Трудно сказать, кто там за ним стоит, но он один из первых системных «тяжеловесов» публично обозначил предел, за который он не готов идти вместе с силовым блоком Российской Федерации, - проинформировал Жданов.
Затем офицер ВСУ добавил: «Собянин считает, что Россия под руководством Путина на данный момент достигла «красной линии», за которой развал государства. Он рассуждает с точки зрения экономической. Это очень хорошо. Когда в стане противника крики и паника, для нас это просто очень хорошие новости. Дай Бог, чтобы так продолжалось и дальше, чтобы таких тяжеловесов, которые говорят, что стоп, Путин, остановись, становилось больше».