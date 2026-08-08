В Минске на месте снесенного долгостроя начали возводить 19-этажки 4 8.08.2026, 17:43

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Фото: Reat.by

Стали известны цены за квадрат.

В Минске на месте коммерческого долгостроя на улице Курсанта Гвишиани началось строительство трех жилых домов на 396 квартир. Квартиры в одном из них уже предложили очередникам, пишет Realt.

Новая стройка расположилась рядом с ЖК «Мармелад». Напомним, что раньше на этом месте находился коммерческий долгострой. Здесь хотели возвести торгово-развлекательный комплекс, однако застройщик со своими обязанностями не справился и объявил о банкротстве. В 2024 году несостоявшийся ТРЦ снесли.

Сейчас площадка находится в ведении УКС Заводского района. Здесь уже растет первый 19-этажный столбик серии М111−90. В нем будет 132 квартиры и два лифта.

Все квартиры в доме предлагают сотрудникам государственных предприятий и организаций, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по соответствующим направлениям. Жилье будет сдаваться с полной отделкой — обоями, плиткой, ламинатом.

Среди очередников распределят 57 однушек, 57 двушек и 18 трешек. Квадратный метр в панельке оценили в 3201 рубль (1090 долларов по курсу НБ РБ). Выходит, что самая маленькая однушка площадью 44,94 квадратных метра обойдется дольщику почти в 144 00 рублей (49 тысяч долларов по курсу НБ РБ).

Завершить строительство по плану должны в конце 2028 года.

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