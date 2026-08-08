Топ-5 фильмов 90-ых, которые и сегодня имеют высокий рейтинг 17 8.08.2026, 17:51

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Они отлично подойдут для вечернего просмотра.

Пока современный кинематограф пытается удивить нас очередной частью франшизы о супергероях, в 90-е режиссеры просто собирались и снимали фильмы, которые до сих пор возглавляют рейтинги.

«24 Канал» подготовил подборку фильмов на вечер, которые вам просто необходимо посмотреть.

«Побег из Шоушенка (1994)

IMDB 9,3

Сюжет – банкир, осужденный за убийство, которого он не совершал, тюрьма, где выжить сложнее, чем сбежать, и дружба, которая держится на вере в то, что безнадежных ситуаций не бывает. Фильм не о побеге как таковом, а о том, что надежда – это не наивность, а стратегия выживания.

«Список Шиндлера» (1993)

IMDB 9 баллов

История Оскара Шиндлера – члена нацистской партии, спасшего более тысячи евреев, – это не о герое в привычном понимании, а о человеке, который в определенный момент просто перестал молчать.

«Терминатор 2: Судный день» (1991)

IMDB 8,6 балла

Искусственный интеллект отправляет в прошлое убийцу из редкоземельных металлов, а силы сопротивления – устаревшую модель Терминатора в качестве единственной защиты. Ирония в том, что именно "устаревшая модель" оказывается самым человечным персонажем всего фильма.

«Спасти рядового Райана» (1998)

IMDB 8,6 балла

Высадка в Нормандии показана настолько реалистично, что зрители десятилетиями вспоминают первые двадцать минут фильма как отдельный стрессовый опыт. Сюжет о поиске последнего из четырех братьев, чтобы вернуть его матери, – это фильм, который задает простой вопрос: сколько жизней стоит одна жизнь.

«Молчание ягнят» (1991)

IMDB 8,6 балла

ФБР ищет серийного убийцу, а для этого приходится консультироваться с другим серийным убийцей, который сидит в изоляторе психиатрической больницы.

Ганнибал Лектер – персонаж, доказавший, что преступник может быть самым умным человеком в комнате, а молодая слушательница академии ФБР Клариса Старлинг – что страх и профессионализм вполне могут сосуществовать.

Какой фильм вы бы добавили в этот рейтинг? Напишите в комментариях.

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