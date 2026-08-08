«У Лукашенко совсем уже крыша поехала» 4 8.08.2026, 18:15

10,438

Белорусы высмеяли нападки диктатора на хамон.

Лукашенко вновь раскритиковал торговые сети, обвинив их в недостаточном внимании к продаже белорусских товаров и пригрозив проверками.

В частности, диктатор выступил против хамона.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях жестко прошлись по диктатору. Приводим некоторые из них:

«Это как свинья в хлеву, которая решает что и как есть остальным зверям».

«Это должен быть последний разговор...» Да ладно, сколько уже заливал Помирай уже, говорун».

«Хамон - враг народа».

«Осталось хамон заместить ХЛАМоном».

«А где, с...ка сипатая, всё нормальное? Не по твоей ли указиловке всё нормальное жрут кацапы, а белорусам остается «Бабушкина крынка» и остальное лайно?»

«А где у нас нормальный хлеб?»

«Все по лучшим традициям совдепа. Народу - лайно, «элице» -отдельные фермы и пекарни».

«Точно, а еще людям не нужна хорошая обувь и кирза сойдет, не нужна хорошая одежда, можно из мешковины шить. А может пора уже прекратить сунуть свое жало куда не надо и дать людям возможность выбирать».

«У Луки совсем уже крыша поехала».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com