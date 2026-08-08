«У Лукашенко совсем уже крыша поехала»4
- 8.08.2026, 18:15
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Белорусы высмеяли нападки диктатора на хамон.
Лукашенко вновь раскритиковал торговые сети, обвинив их в недостаточном внимании к продаже белорусских товаров и пригрозив проверками.
В частности, диктатор выступил против хамона.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях жестко прошлись по диктатору. Приводим некоторые из них:
«Это как свинья в хлеву, которая решает что и как есть остальным зверям».
«Это должен быть последний разговор...» Да ладно, сколько уже заливал Помирай уже, говорун».
«Хамон - враг народа».
«Осталось хамон заместить ХЛАМоном».
«А где, с...ка сипатая, всё нормальное? Не по твоей ли указиловке всё нормальное жрут кацапы, а белорусам остается «Бабушкина крынка» и остальное лайно?»
«А где у нас нормальный хлеб?»
«Все по лучшим традициям совдепа. Народу - лайно, «элице» -отдельные фермы и пекарни».
«Точно, а еще людям не нужна хорошая обувь и кирза сойдет, не нужна хорошая одежда, можно из мешковины шить. А может пора уже прекратить сунуть свое жало куда не надо и дать людям возможность выбирать».
«У Луки совсем уже крыша поехала».