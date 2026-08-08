Из возобновляемых источников получают уже почти половину электроэнергии в ЕС 17 8.08.2026, 18:30

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Главным источником экологичной энергии в начале года стал ветер.

Почти половину (45,5%) электричества в странах ЕС производят из зеленых источников энергии. Такие данные за первые три месяца 2026 года приводит статистическая служба Eurostat.

Главным источником экологичной энергии в начале года стал ветер: на него пришлось почти 45% всего электричества из возобновляемых источников (зимой, то есть в первые три месяца, в большинстве европейских стран ветра обычно сильнее, а солнечных часов значительно меньше). Второе место (28%) заняли гидроэлектростанции, а третье – солнце (17%). Остальную зеленую электроэнергию получили из биотоплива, геотермальных электростанций и других альтернативных источников.

Лидером стала Дания, где уже 90% всей электроэнергии имеет экологичное происхождение — главную роль там играют ветряки. На втором месте оказалась Португалия (83%), где больше всего зеленого электричества дают гидроэлектростанции. Тройку лидеров замыкает Литва (76%), главным образом благодаря ветру.

Меньше всего экологичное электричество популярно в Чехии, Словакии и на Мальте (из возобновляемых источников там берется максимум 18% энергии).

Еще в 2025 году ветер и солнце впервые в истории Евросоюза вместе произвели больше электроэнергии, чем все угольные и газовые электростанции, — и это в 3 раза больше, чем годом раньше.

К 2050 году страны Евросоюза должны стать климатически нейтральными: это означает, что объем выбросов уменьшится настолько, что они естественным образом будут полностью поглощаться (например, деревьями), а не накапливаться в атмосфере.

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