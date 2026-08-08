закрыть
15 августа 2026, суббота, 3:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Медведев испугался разрыва Армении с РФ

5
  • 8.08.2026, 18:42
  • 8,066
Медведев испугался разрыва Армении с РФ

Зампред российского совета безопасности предрек мощный кризис.

Армению в случае разрыва экономических отношений с Россией якобы ждут серьезный упадок или еще более тяжелые последствия, заявил зампред cовета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, Запад «использовал» Грузию. Он заявил, что-то же самое ожидает Ереван, который начал сближаться с Западом.

В последние месяцы отношения между РФ и Армений резко обострились на фоне усилий Еревана по сближению с Европой и США. В ответ на «недружественные» действия премьер-министра Никола Пашиняна Москва начала против его страны торговую войну.

ЕС на этом фоне выделил Армении 52 млн евро экстренной помощи для «укрепления экономической устойчивости» и переориентации экспорта.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Солдат свободной Беларуси
Солдат свободной Беларуси Ирина Халип
Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук