Медведев испугался разрыва Армении с РФ 5 8.08.2026, 18:42

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Зампред российского совета безопасности предрек мощный кризис.

Армению в случае разрыва экономических отношений с Россией якобы ждут серьезный упадок или еще более тяжелые последствия, заявил зампред cовета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, Запад «использовал» Грузию. Он заявил, что-то же самое ожидает Ереван, который начал сближаться с Западом.

В последние месяцы отношения между РФ и Армений резко обострились на фоне усилий Еревана по сближению с Европой и США. В ответ на «недружественные» действия премьер-министра Никола Пашиняна Москва начала против его страны торговую войну.

ЕС на этом фоне выделил Армении 52 млн евро экстренной помощи для «укрепления экономической устойчивости» и переориентации экспорта.

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