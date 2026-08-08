Кто и когда «выбьет табуретку» из-под Путина 6 8.08.2026, 19:04

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Фото: Getty Images

Прогноз эксперта.

Крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев высказал мнение, что люди из окружения Путина устранят его, когда почувствуют, что «вождь» ослаб.

Диктаторам не прощают слабости, поэтому их устраняет окружение в тот момент, когда они утрачивают свое могущество, отметил Айдер Муждабаев.

Когда стул под Путиным зашатается, то те, кто будут рядом, помогут ему «упасть», а потом свалят на него вину за все.

Муждабаев привел пример преданности «россиян», у которых принято «добивать» слабых: «Чтобы Путина свалить, чтобы они его «голову на подносе принесли», а там, конечно, принесут. Какие там верные люди? Я прекрасно помню, как Путин отправил в отставку мэра Москвы Лужкова. Это просто происходило на моих глазах. Расскажу, чтобы знать, что у них происходит. Как только он его выгнал (подписал указ), все ближайшие друзья Лужкова, все его замы, все его подельники, все московские олигархи, они все от него отреклись за один день. От него отреклись абсолютно все за один день, и это те люди, которые невозможно было смотреть, как они пресмыкаются перед Лужковым, перед его женой, а теперь ни Лужкова нет, ни его жены».

«Когда Путин ослабеет до такой степени, что они увидят, что он сидит на плохой табуретке и может упасть, они его сами с этой «табуретки» снимут и скажут, что они вообще были с ним не согласны, а он вообще пытал, мучил и заставлял их. А мы скажем, что мы им не верим, потому что никого он не пытал и не мучил, и никого он не заставлял. Он от рядового убийцы, которого в Тамбовском селе нашли, и до вот этих так называемых олигархов, они все пошли с ним добровольно и пошли они за деньги, но «сказки» о принуждении они все будут рассказывать», - предрек судьбу Путина журналист.

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