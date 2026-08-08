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Шарлиз Терон раскрыла секрет «вечной» молодости

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  • 8.08.2026, 19:13
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Шарлиз Терон раскрыла секрет «вечной» молодости
ШАРЛИЗ ТЕРОН
ФОТО: ASSOCIATED PRESS

Актриса рассказала, что помогает ей выглядеть на 30 в 51 год.

В 51 год известная американская актриса Шарлиз Терон продолжает восхищать поклонников безупречной кожей и естественной красотой. Голливудская звезда не раз признавалась, что не стремится остановить возраст, а делает ставку на регулярный уход, защиту от солнца и процедуры, которые помогают коже сохранять здоровый и ухоженный вид.

Одним из главных правил Терон остается ежедневный уход за кожей. Еще в интервью British Vogue актриса рассказывала, что особенно тщательно она занимается собой вечером, когда появляется время после забот о детях. Ее вечерний ритуал включает очищение, сыворотку и увлажняющий крем. Утром же она делает ставку на более простой уход и обязательно использует солнцезащитное средство.

Солнцезащита — каждый день

Шарлиз Терон неоднократно подчеркивала важность защиты кожи от солнца. По ее словам, солнцезащитный крем — один из главных бьюти-продуктов, без которого она не выходит из дома. Даже в пасмурную погоду актриса считает этот этап ухода обязательным.

Красный свет вместо бесконечных кремов

В последнее время Терон особенно увлеклась световыми технологиями для ухода за кожей. В интервью 2026 года актриса назвала терапию красным светом одним из самых заметных открытий в своей бьюти-рутине последних лет. По ее словам, именно после регулярного использования красного света она увидела более выраженный результат, чем от многих кремов и лосьонов.

При этом речь идет именно о личном опыте актрисы, а не о гарантированном способе омоложения. Эффективность домашних LED-устройств зависит от технологии, режима использования и индивидуальных особенностей кожи.

Красота без стремления к совершенству

Еще один важный принцип Терон — естественное отношение к возрасту. В интервью Vogue Arabia в 2025 году актриса говорила о том, что ее представление о красоте менялось с возрастом. Сегодня для нее красота связана прежде всего с индивидуальностью, уверенностью в себе и возможностью оставаться собой.

Таким образом, секрет привлекательности Шарлиз Терон складывается не из одного «чудо-средства», а из нескольких постоянных привычек: регулярного ухода за кожей, увлажнения, защиты от солнца, внимания к образу жизни и современных косметологических технологий.

Материал носит исключительно информационный характер и описывает личный опыт актрисы. Он не является индивидуальной рекомендацией или призывом к изменению образа жизни.

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