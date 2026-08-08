В Беларуси банкротится крупнейшее частное сельхозпредприятие 8 8.08.2026, 19:23

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Она должна кредиторам десятки миллионов рублей.

В Витебской области Экономический суд открыл дело о банкротстве ООО «Терра Ностра». В 2019 году оно начало работать как фермерское хозяйство, а уже в 2023-м запустило в эксплуатацию один из крупнейших в стране зерносушильных комплексов с линией подготовки зерна и семян.

Сейчас же, как следует из документов, опубликованных на сайте ЕГРСБ, компания должна кредиторам более 29 млн рублей, пишет Office Life.

В свое время «Терра Ностра» (что, кстати, переводится как «Наша земля») получила угодья двух убыточных колхозов в Бешенковичском и Сенненском районах и в 2022-м довела там урожайность зерновых до 58 центнеров с гектара. А на экспериментальных полях — и вовсе до рекордных 102 центнеров.

В 2021 году сельхозпредприятие начало проектировать собственный завод. Идея была такая: закупать за рубежом элитные семена и воспроизводить их в Беларуси. Новый комплекс должен был обеспечить сушку 65 тыс. тонн и очистку 40 тыс. тонн семян в год.

Впрочем, еще на этапе строительства стало понятно, что предприятие может столкнуться с проблемами. Потому что после начала конфликта в Украине и введения санкций с закупкой семян и их доставкой в Беларусь возникли серьезные проблемы и резко выросли цены.

Подорожала и техника с запчастями (на предприятии в основном использовали импортное оборудование). При этом экспорт, на который рассчитывали в «Терра Ностра», оказался фактически ограничен территорией России — продавать туда элитные семена оказалось сложнее, чем на Запад.

В итоге уже в начале 2025-го на предприятии начали искать инвестора и говорили о готовности продать свой зернокомплекс вместе с засеянными полями на 2,2 тыс. га за 19,8 млн рублей.

Но найти финансирование так и не получилось. В итоге учредитель компании Олег Пипченко принял решение закрыть некогда очень крупный по местным меркам бизнес, в котором сейчас официально числится только три человека.

По документам активов у «Терра Ностра» вдвое меньше, чем требований кредиторов — всего около 15 млн. Но даже их более или менее выгодно «пристроить» будет сложно. Местные власти заинтересованы в работе завода, но без зерна, которого нет, это пока невозможно.

Сообщается, что заседание суда, где будет, возможно, принято окончательное решение по элитному сельхозпредприятию, состоится 11 ноября. А пока руководить им будет назначенный судом антикризисный управляющий.

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