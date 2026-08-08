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«Как же он нас всех достал»

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  • 8.08.2026, 19:40
  • 21,916
«Как же он нас всех достал»

Белорусы высказались об очередной выдумке диктатора.

Лукашенко приказал отправлять в армию тех, кто плохо работает. В Гродненской области уже объявили о первых кандидатах на такую «воспитательную меру».

Читатели сайта Charter97.org в комментариях ответили диктатору. Приводим некоторые из них:

«Крепостное право в Беларуси никто не отменял, увы».

«Как же этот 200-килограммовый мешок с навозом всех достал!»

«Жирный агрофюрер - пациент могилевского дурдома. Плохо,что у кандидатов тогда не требовали справку из дурдома».

«Встретил вчера соседа, работает в «Ремавтодоре», отправляют в колхоз в командировку».

«Холуи, выполняя такие недалекие указания, доводят до полного упадка промышленность и сельское хозяйство».

«Что ни делает дурак - всё он делает не так. Старый маразматик».

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