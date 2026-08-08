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Турция не пропустила торговые суда, шедшие в Новороссийск

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  • 8.08.2026, 19:51
  • 8,154
Турция не пропустила торговые суда, шедшие в Новороссийск

Bloomberg узнал причину.

Турция ужесточает контроль за проходом торговых судов через Черное море из-за увеличения числа атак со стороны России и Украины.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных источников, турецкие власти сообщили нескольким судам, шедшим в Новороссийск, что сейчас не предоставляют им необходимые разрешения на транзит.

Кроме того, турецкое ведомство предупредило судовладельцев, что рассмотрение заявок на проход через Дарданеллы теперь может занимать больше времени.

Этот шаг фактически ограничивает поток судов в Черное море, где всплеск нападений на коммерческие суда, в том числе на принадлежащие Турции, вызвал призывы Анкары к усилению мер безопасности.

Агентство сделало запрос в Министерство транспорта и инфраструктуры Турции с просьбой подтвердить или опровергнуть вышеозвученную информацию, но ответа не последовало.

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