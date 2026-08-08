Рыбак поймал в Припяти сома длиной 2,3 метра 3 8.08.2026, 20:06

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Фотофакт.

Необычным уловом закончилась рыбалка в Гомельской области. В Припяти поймали огромного сома длиной 2 метра 30 сантиметров. Кадры с трофеем рыбак опубликовал в соцсетях, сообщает провластный телеканал СТВ.

Проплывавшие мимо очевидцы сразу поинтересовались, сколько весит гигант.

– А сколько кг?

– А кто его знает. Иди подними. 2 метра 30 сантиметров!

– Это акула! – отреагировал один из очевидцев.

Но главным в этой рыбацкой истории оказался не размер улова. После короткой фотосессии мужчина не стал забирать гигантского сома с собой – рыбу отпустили обратно в Припять.

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