Рыбак поймал в Припяти сома длиной 2,3 метра

Рыбак поймал в Припяти сома длиной 2,3 метра3
- 8.08.2026, 20:06
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Фотофакт.
Необычным уловом закончилась рыбалка в Гомельской области. В Припяти поймали огромного сома длиной 2 метра 30 сантиметров. Кадры с трофеем рыбак опубликовал в соцсетях, сообщает провластный телеканал СТВ.
Проплывавшие мимо очевидцы сразу поинтересовались, сколько весит гигант.
– А сколько кг?
– А кто его знает. Иди подними. 2 метра 30 сантиметров!
– Это акула! – отреагировал один из очевидцев.
Но главным в этой рыбацкой истории оказался не размер улова. После короткой фотосессии мужчина не стал забирать гигантского сома с собой – рыбу отпустили обратно в Припять.