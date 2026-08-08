«Россияне запаниковали»

Авиаэксперт объяснил, в чем особенность поражения производства российских «Искандеров».

Одна из важных целей Украины при нанесении ударов по территории России – ракетное производство противника. А именно – российских ракет «Искандер», которыми постоянно совершаются атаки на Украины. И хотя это сделать сложно, украинские силы продолжают работать в этом направлении.

Об этом в беседе с «24 Каналом» отметил украинский авиационный эксперт Константин Криволап, указав, где россияне скрывают производство «Искандеров». Он объяснил, какие именно украинские средства эффективны для таких ударов.

Криволап подчеркнул, что россияне скрывают производство ракет под землей, и именно это является причиной сложности их поражения.

- В частности, завод «Баррикады» в Волгограде, где изготавливают пусковые установки для этих ОТРК. Именно пусковых установок у россиян хватает. Проблемы с ракетами, – отметил он.

Также есть Пермский промышленный хаб, который производит до 80% комплектующих для ракет «Искандер», и там производство не подземное. В отличие от Воткинского завода, где осуществляются сборочные работы. Там есть собственное производство, но туда поступает очень много комплектующих. Поэтому, по его мнению, нужно наносить удары по этим производствам.

«Россияне хорошо понимают опасность, связанную с поражением цепочек производства «Искандеров». Когда украинские ракеты «Фламинго» летели к Воткинскому заводу, россияне отреагировали панически: подняли в воздух А-50У – самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Так машин в России осталось всего три-четыре», – пояснил авиационный эксперт.

Также противник поднял в воздух перехватчик МиГ-31БМ, который сбивает все, что появляется в воздушном пространстве. В модификации МиГ-31К он, как отметил эксперт, несет «Кинжалы», а в модификации МіГ-31БМ – именно перехватчик. С его помощью были сбиты две украинские ракеты «Фламинго», а остальные – с помощью ПЗРК и комплексов С-300/400.

- Это означает, что Воткинский завод достаточно серьезно защищен. Но, как говорит Денис Штиллерман (главный конструктор и совладелец украинской компании Fire Point – 24 Канал), нужно менять тактику. Если изменить тактику, ситуация будет совсем другой, – уверен Константин Криволап.

Он добавил, что Воткинский завод все-таки пострадал, поскольку после предыдущих атак он некоторое время не мог выпускать продукцию. Россиянам пришлось переносить производство в другие города и восстанавливать цеха, которые были повреждены.

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