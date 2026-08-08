В Сеть попал интересный тест на внимательность 8 8.08.2026, 20:20

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Сможете найти на картине минимум 12 лиц?

Такие визуальные тесты часто воспринимаются как развлечение, но на деле они задействуют несколько важных когнитивных функций сразу. Когда вы ищете скрытые лица на изображении, мозг не просто «смотрит», а активно анализирует формы, переключает внимание и пытается распознать знакомые паттерны, пишет «Вокруг света».

Если вы быстро находите новые лица, это говорит о хорошей способности переключаться и перерабатывать визуальную информацию. Если же удаётся увидеть только несколько очевидных образов, это чаще связано с усталостью, сниженной концентрацией или привычкой «схватывать» картину целиком, не вдаваясь в детали.

Ваша задача — найти на изображении не менее 12 скрытых лиц и не остановиться на первых находках. Именно по тому, насколько глубоко вы сможете «разобрать» картину, и можно судить о работе вашего восприятия.

Делитесь своими находками в комментариях!

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