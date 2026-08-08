В президенты Венгрии выдвинули экс-главу Верховного суда

В президенты Венгрии выдвинули экс-главу Верховного суда2
- 8.08.2026, 20:50
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Парламент Венгрии должен утвердить кандидатуру нового президента во вторник.
Правящая партия «Тиса» в субботу, 8 августа, объявила кандидата на пост президента Венгрии. Парламентская фракция партии премьер-министра Петера Мадьяра выдвинула бывшего председателя Верховного суда Андраша Баку.
73-летний Бaка был уволен с должности в 2012 году при правительстве Виктора Орбана после того, как выступил против решения снизить обязательный возраст выхода судей на пенсию с 70 до 62 лет, пишет «Немецкая волна».
Бака назвал это решение фактически чисткой судебной системы. Европейский союз и США тогда заявили, что снижение пенсионного возраста для судей противоречит закону. В 2016 году Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу Баки.
Кандидатура Баки
Мадьяр сообщил в Facebook, что представители фракции лично сообщили Баке о своем решении и предложили ему баллотироваться на пост президента.
- Президент принял предложение из желания служения нации и готов работать ради единства венгерского народа и на благо демократической, европейской Венгрии, - написал Мадьяр.
Ранее он предлагал стать президентом венгерской шахматной легенде Юдит Полгар, однако она отказалась. После этого депутаты "Тисы" составили список из десяти других кандидатов. В итоге Бaка был выбран тайным голосованием.
Смена президента
Новый глава государства должен сменить Тамаша Шуйока - союзника Орбана, который покинул пост 19 июля после того, как парламент принял поправку к Конституции, досрочно прекратившую его полномочия.
Шуйок сам подписал эту поправку, хотя публично заявил, что не согласен с решением парламента. Он объяснил это тем, что обязан соблюдать Конституцию и закон.
При этом уходящий президент резко раскритиковал решение депутатов. Он заявил, что поправка может остаться в истории как пример злоупотребления политической властью, и признал, что после нее президент страны перестает быть эффективным сдерживающим и уравновешивающим фактором. Парламент Венгрии должен назначить нового президента 11 августа.