Новый электрокроссовер Volkswagen показали до презентации

Новый электрокроссовер Volkswagen показали до презентации5
- 8.08.2026, 21:33
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Кроссовер будет оснащен 208-сильным мотором.
Электромобиль Volkswagen ID.Era 5X будет представлен до конца года в Китае, а также планируется к продаже в Европе. А пока в интернет попали его фотографии, сообщает сайт CarNewsChina.
Недорогой компактный кроссовер Volkswagen ID.Era 5X — первая электрическая модель на новой платформе СМР, разработанной совместно с Xpeng. По размерам он схож с VW ID.4.
Габариты Volkswagen ID.Era 5X:
длина — 4560 мм;
ширина — 1896 мм;
высота — 1630 мм;
колесная база — 2815 мм;
масса — 1685 кг.
На фото видно, что электрокроссовер внешне похож на своих старших братьев — Volkswagen ID.Era 8X и ID.Aura T6. Он отличается угловатым дизайном с высоким капотом, а его фары и задние фонари соединены светодиодными полосами. Топовая версия получит 19-дюймовые диски и камеры кругового обзора.
Салон Volkswagen ID.Era 5X не показали, зато частично раскрыли его характеристики. Электрокроссовер получит 208-сильный мотор на передней оси, а его максимальная скорость будет ограничена отметкой 175 км/ч. LFP-батарею будет поставлять CATL, однако её ёмкость и запас хода электромобиля пока держатся в секрете.