Зеленский раскрыл планы Северной Кореи в Украине 4 8.08.2026, 22:13

6,766

«Они изучают эту войну».

На территории страны-агрессора РФ может находиться от 30 до 50 тыс. военных Северной Кореи. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

В конце июля он со ссылкой на разведку сообщил о намерении России задействовать в войне против Украины еще 30 тыс. военных из КНДР.

- Мы должны понимать, что корейцы время от времени появляются на территории Российской Федерации. Мы это видим, мы это знаем. Если вопрос шел сначала о сотнях, потом тысячах, знаете, сейчас от 30 до 50 тыс. принято решение по северокорейцам на территории России. Они изучают эту войну, – сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что сотрудничество России и КНДР уже не ограничивается передачей артиллерии и ракет.

«И если мы говорим о кризисах и обострениях в другом направлении, в Тихом океане, и какая может быть угроза для других государств в азиатском направлении, то, безусловно, Северная Корея будет получать опыт современной войны от России», – подчеркнул Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com