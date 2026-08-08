Зеленский раскрыл планы Северной Кореи в Украине

Зеленский раскрыл планы Северной Кореи в Украине4
- 8.08.2026, 22:13
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«Они изучают эту войну».
На территории страны-агрессора РФ может находиться от 30 до 50 тыс. военных Северной Кореи. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
В конце июля он со ссылкой на разведку сообщил о намерении России задействовать в войне против Украины еще 30 тыс. военных из КНДР.
- Мы должны понимать, что корейцы время от времени появляются на территории Российской Федерации. Мы это видим, мы это знаем. Если вопрос шел сначала о сотнях, потом тысячах, знаете, сейчас от 30 до 50 тыс. принято решение по северокорейцам на территории России. Они изучают эту войну, – сказал Зеленский.
Президент Украины отметил, что сотрудничество России и КНДР уже не ограничивается передачей артиллерии и ракет.
«И если мы говорим о кризисах и обострениях в другом направлении, в Тихом океане, и какая может быть угроза для других государств в азиатском направлении, то, безусловно, Северная Корея будет получать опыт современной войны от России», – подчеркнул Зеленский.