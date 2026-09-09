Россияне отправили мощи Дмитрия Донского в зону «СВО» 34 9.09.2026, 1:53

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Фото: пресс-служба Кремля

Кремль и РПЦ надеются, что мощи древнерусского князя помогут победить в войне против Украины.

Ковчег с мощами святого князя Дмитрия Донского отправили на линию боевого соприкосновения. Об этом сообщила пресс-служба синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами РФ.

В публикации отмечается, что святыня «совершает крестный ход» по боевым подразделениям «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей. Для поклонения верующих выставят частицу десницы Дмитрия Донского. «Той самой правой руки, которой он держал меч на Куликовом поле»,— отмечается в публикации.

Мощи торжественно встретили на мемориальном комплексе «Саур-Могила» в Донецкой области. Молебное пение возглавил глава Донецкой митрополии митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир, уточнили в пресс-службе Минобороны России.

Сегодня мощи Дмитрия Донского привезли в главный воинский храм Южного военного округа в Ростове-на-Дону из подмосковного храма вооруженных сил России. Молебен провели глава Донской митрополии Меркурий, председатель Синодального отдела по взаимодействию с ВС митрополит Кирилл и викарий Ростовской епархии епископ Артемий.

Как сообщал Charter97.org, ранее Владимир Путин вскрыл гробницу Дмитрия Донского, чтобы отправить его мощи на «СВО».

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