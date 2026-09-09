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Больные рассеянным склерозом россияне остались без легальных лекарств

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  • 9.09.2026, 3:13
  • 2,438
Больные рассеянным склерозом россияне остались без легальных лекарств
Иллюстрационное фото

Заменить «Зепозию» в России нечем.

В России отменили регистрацию «Зепозии» — препарата для лечения рассеянного склероза и тяжелого язвенного колита. Минздрав сообщил «Коммерсанту», что это произошло по инициативе производителя — компании Celgene International SAR. Причины такого решения в ведомстве не уточнили. Ранее «Зепозия» входила в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Фармэксперт и гендиректор сервиса Pharmedu Татьяна Ходанович отметила, что на данный момент заменить «Зепозию» в России нечем. По ее словам, пациентам придется подбирать новую терапию вместе с лечащими врачами и готовиться к сложному периоду адаптации. Ходанович считает, что в ситуацию должен вмешаться регулятор, поскольку зарегистрированной альтернативы нет, а рассеянный склероз — хроническое заболевание, требующее постоянного лечения.

При этом Россия прекратила закупать «Зепозию» еще в 2025 году. В 2023 году было приобретено 69 упаковок препарата на 3,5 млн рублей, а в 2024-м — 29 упаковок на 3,8 млн рублей.

По данным Минздрава, в 2025 году России насчитывалось около 101 тысячи человек с рассеянным склерозом. Это аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, которое может приводить к нарушениям зрения, чувствительности, координации и двигательных функций. За пять лет, к 2025 году, число госпитализаций с таким диагнозом в стране выросло на 38,2%.

Одновременно Минздрав отменил регистрацию «Сигнифора» — препарата из списка ЖНВЛП на основе пасиреотида, который применяется при болезни Иценко-Кушинга. Его выпускает Recordati Rare Diseases. Однако в этом случае у пациентов есть возможность перейти на осилодростат, который производит та же компания. Завкафедрой эндокринологии и метаболического здоровья Сеченовского университета Нина Петунина оценила его эффективность в 76–86% против 40% у пасиреотида. Еще одним вариантом может стать «Сигнифор ЛАР». Но пока лекарство не зарегистрировано и доступно только по решению консилиума федерального медицинского центра.

Представитель производителя «Сигнифора» заявил, что решение прекратить регистрацию связано с оптимизацией продуктового портфеля.

Всего летом 2026 года Минздрав исключил из реестра 23 препарата. По словам Ходанович, иностранные фармпроизводители все чаще отказываются от поставок в Россию из-за отсутствия окупаемости, а отечественные лекарства и дженерики не всегда эффективны, особенно когда речь идет о редких заболеваниях.

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