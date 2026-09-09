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Фейгин: Уиткофф и Кушнер себя исчерпали

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  • 9.09.2026, 5:42
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Фейгин: Уиткофф и Кушнер себя исчерпали
Фото: Reuters

Блогер прошелся по визиту спецпосланников Трампа в Москву.

Российский правитель Путин принял спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера 5 сентября.

Рассчитывали ли спецпосланники Трампа на то, что ухудшающееся экономическое положение РФ сделает Путина более сговорчивым? На этот и другие вопросы ответил российский правозащитник, экс-депутат Госдумы, видеоблогер Марк Фейгин в интервью YouTube-каналу Delfi.lt.

Сайт Charter97.org приводит фрагмент разговора:

— Безусловно, такой расчет был. Но, думаю, свою роль сыграл и визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Ему было поручено на опережение попытаться поговорить о возможном политическом обмене, а в случае его отсутствия — озвучить угрозы, с которыми Москва неотвратимо столкнется, если не пойдет на уступки, связанные с войной в Украине. Москва не пошла — это главный вывод.

В целом визит оказался бессмысленным, но, возможно, чего-то мы еще не знаем. И это «чего-то» скоро прояснится.

Давление, которое должно оказываться на Москву, чтобы принудить ее к мирным переговорам, должно обеспечиваться силовым путем, а не уговорами. Это санкции, передача вооружений, некий тотальный прессинг (под этим можно многое подразумевать).

Все это вместе даст результат — а не комплименты и лесть в адрес Путина. Лесть он воспринимает как слабость. То есть миссия была обречена изначально. Уиткофф и Кушнер себя исчерпали.

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