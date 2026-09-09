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Кремль лебезит перед Си Цзиньпином

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  • Константин Эггерт
  • 9.09.2026, 7:06
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Кремль лебезит перед Си Цзиньпином
Фото: Getty Images

Путин и Мединский хамят японцам ради уважения Пекина.

У Владимира Путина очень много свободного времени, которое он, как известно, отдает «изучению» истории. Точнее, закреплению в сознании российского народа советских пропагандистских штампов, прочно усвоенных им в юности.

Очередным проявлением путинской любви к этим штампам стало открытие в Хабаровске памятника «победе над милитаристской Японией» в 1945 году. Монумент представляет собой фигуру советского солдата с автоматом, попирающего ногой только что расколотый прикладом пограничный камень-маркер с хризантемой - императорским и одновременно государственным гербом Японии. Художественные характеристики скульптуры навевают подозрение, что ее проектировал искусственный интеллект.

Заказной памятник от Мединского

Монумент изготовлен по поручению Путина Российским военно-историческим обществом, где начальником служит Владимир Мединский. То есть это не просто инициатива хабаровских краевых патриотов-«пильщиков» бюджета, а претворение в жизнь приказа Москвы (бюджет проекта хабаровским коррупционерам, вероятнее всего, и не снился).

Заранее запланированное публичное надругательство не только над гербом соседней страны, но и, по сути, над ее императорской семьей, вызвало мощный дипломатический скандал. В отношениях Москвы и Токио подобного не случалось, пожалуй, с 1976 года, когда в Японию сбежал на своем МиГ-25 советский летчик Виктор Беленко. Но даже тогда до оскорблений не дошло.

Сначала заявление, полное сдержанной ярости, выпустил МИД Японии. Затем в соцсети Х премьер-министр страны Санаэ Такаити на японском и русском языках потребовала демонтировать монумент.

Из этого твита также стало известно, что Токио уже и раньше по официальным каналам просил власти России не устанавливать оскорбительный для японцев монумент. То есть путинское хамство рассчитано на то, чтобы хлестнуть японцев побольнее. Чуткая к желаниям начальства Мария Захарова заявила, что японцы могут с таким же успехом потребовать «от ветра не дуть и от солнца - не светить». А дальше что-то про «защищенную предками» российскую землю.

Послание Кремля Си Цзиньпину?

Кремль довольно давно внес Японию в список «недружественных стран» - из-за твердой поддержки Украины. Но таких стран много. Почему же именно японцы «удостоились» такого особо циничного публичного оскорбления? Тем более что российской общественности это событие совершенно безразлично. Японцы - не американцы, которых в России ненавидят за то, что не могут быть такими, как они. Японцев «простые россияне» уважают. Их как считали, так и будут считать загадочными гениями, производящими «Тойоты» и «Сони», придумавшими мангу и каратэ.

Япония и Россия (а до того - СССР) до сих пор не заключили мирный договор. Причина - разногласия по поводу принадлежности четырех островов Курильской гряды. Японцы их называют Северными территориями и считают своими. Путин их впервые посетил в августе - хорошо зная, что это болезненно воспримут в Токио. Похоже, установка памятника - часть той же пиар-кампании. Она, на мой взгляд, затеяна, чтобы произвести впечатление на Си Цзиньпина, который ведет себя с Россией все более напористо.

Япония - главный союзник Соединенных Штатов в Азии, долгосрочный и настойчивый противник пекинского режима. Токио успешно строит региональную антикитайскую коалицию. Последний успех на этом поприще - соглашение о стратегическом военном союзе и пакте разведок с Филиппинами. Оно вызвало чудовищное раздражение в Пекине. Ведь Китай настаивает на том, что часть территориальных вод Филиппин принадлежит ему. А воды эти нужны китайской диктатуре для создания лучших условий для будущего вторжения на Тайвань.

Бессмысленный «кураж» Путина

Символические жесты важны в политике. В Азии - особенно. Вот Путин и шлет своему старшему партнеру в Пекин сигнал: мол, смотрите, председатель Си, мы готовы нахамить японцам, по сути дела, просто так, без повода, ради куража. Он всячески хочет продемонстрировать китайцам, какой он «смелый» и решительный - а потому ценный союзник, которого следует уважать. Без помощи Пекина Путин не смог бы продолжать агрессию против Украины. Весь мир (да и российская верхушка) это знает. Достаточно посмотреть на кадры встречи Путина и Си на недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, чтобы понять, кто за столом переговоров главный.

В перспективе установка хабаровского памятника ничего хорошего России не принесет. Премьер-министр Японии написала, что в Токио «и дальше намерены призывать российскую сторону демонтировать» памятник. В переводе с дипломатического - «мы сделаем все, чтобы причинить вам как можно больше проблем там, где только сможем». Это могут быть новые санкции. Или помощь с разведданными противникам российского режима.

Но самое главное: путинские исторические перформансы никого не смогут убедить в силе «его» России. И, прежде всего, их главного адресата - Си.

Константин Эггерт, DW

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