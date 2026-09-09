Массированная атака дронов на Новороссийск: в порту разразился пожар 3 9.09.2026, 7:40

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Поражен мазутный терминал.

Поздно вечером 8 сентября и после полуночи Новороссийск в Краснодарском крае РФ подвергся массированной атаке беспилотников. В городе прогремела серия взрывов, после чего разразился масштабный пожар, пишет «Фокус».

Возгорание зафиксировано в районе местного морского порта. Об атаке сообщили OSINT-аналитики.

«Новороссийск подвергся атаке ударных БПЛА. В городе слышны взрывы, поступают сообщения о пожаре», — писали мониторинговые каналы примерно в 23:00.

В течение следующих двух часов атака на Новороссийск продолжалась. В это время сильный пожар охватил район портовой инфраструктуры города. Кадры ударов и возгорания попали на видео, которое распространилось в сети.

Некоторые OSINT-каналы впоследствии высказали предположение, что подвергшейся атаке в Новороссийске оказалась местная нефтебаза. Также сообщалось об ударе по мазутному терминалу в городе.

Аналитик Dnipro Osint (Гарбуз) изучил кадры пожара в Новороссийске и определил, какой объект мог подвергнуться удару в порту. По его данным, дроны смогли поразить как минимум один резервуар на территории мазутного терминала.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко и Оперативный штаб Краснодарского края РФ подтвердили массированную атаку на город. Кравченко сообщил о первых последствиях обстрела: по его словам, в городе произошло «падение обломков» якобы сбитых дронов на территории нескольких предприятий, а также вблизи жилого дома. Однако подробностей власти раскрывать не стали.

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