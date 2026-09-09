Генерал Ходжес указал на критическую ошибку Уиткоффа и Кушнера во время поездки в Кремль 17 9.09.2026, 11:30

19,288

Бен Ходжес

Фото: Getty Images

Такая неосмотрительность может обернуться серьезными последствиями.

Бывший командующий армией Соединенных Штатов в Европе генерал Бен Ходжес раскритиковал Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за использование российского транспорта во время поездок в РФ.

По его словам, такая неосмотрительность приводит к тому, что Москва буквально получает доступ к разговорам американских представителей.

«Русские предоставляли транспорт Уиткоффу и Кушнеру. Получается, что два недисциплинированных «болвана» сидят в русской машине, их возят, и все, что они говорят в этой машине, становится доступно русским», – заявил Ходжес.

По мнению американского генерала, проблема заключается в неопытности и отсутствии необходимой дисциплины у представителей США, участвующих в важных дипломатических миссиях.

Речь идет о недавней поездке посланников Дональда Трампа в Москву, где Уиткофф и Кушнер встречались с диктатором Владимиром Путиным. После этой поездки американские переговорщики направились в Киев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com