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Генерал Ходжес указал на критическую ошибку Уиткоффа и Кушнера во время поездки в Кремль

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  • 9.09.2026, 11:30
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Генерал Ходжес указал на критическую ошибку Уиткоффа и Кушнера во время поездки в Кремль
Бен Ходжес
Фото: Getty Images

Такая неосмотрительность может обернуться серьезными последствиями.

Бывший командующий армией Соединенных Штатов в Европе генерал Бен Ходжес раскритиковал Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за использование российского транспорта во время поездок в РФ.

По его словам, такая неосмотрительность приводит к тому, что Москва буквально получает доступ к разговорам американских представителей.

«Русские предоставляли транспорт Уиткоффу и Кушнеру. Получается, что два недисциплинированных «болвана» сидят в русской машине, их возят, и все, что они говорят в этой машине, становится доступно русским», – заявил Ходжес.

По мнению американского генерала, проблема заключается в неопытности и отсутствии необходимой дисциплины у представителей США, участвующих в важных дипломатических миссиях.

Речь идет о недавней поездке посланников Дональда Трампа в Москву, где Уиткофф и Кушнер встречались с диктатором Владимиром Путиным. После этой поездки американские переговорщики направились в Киев.

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