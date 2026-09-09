Лавров шокировал честным признанием по Украине 11 9.09.2026, 7:59

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Сергей Лавров

Фото: Getty Images

Заявление прозвучало на пропагандистском «Первом канале».

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что после окончания боевых действий вся территория Украины якобы должна стать «буферной зоной» между РФ и Западом. По его словам, Москва не согласна на сохранение в Киеве власти, которую российское руководство считает «русофобской» и «агрессивной», узнал Dialog.UA.

Соответствующее заявление прозвучало в эфире программы «Большая игра» на пропагандистском «Первом канале». Ведущий спросил Лаврова, каким образом Москва может получить гарантии того, что военные действия не возобновятся спустя 25 лет. «Все рассуждают, что России нужна «буферная зона». Пусть Украина этим буфером станет», – ответил глава российского МИД.

Министр страны-агрессора также заявил, что в случае сохранения нынешней украинской власти после завершения «военной фазы» якобы продолжатся нарушения прав человека, языковых и религиозных прав. При этом Лавров традиционно не представил никаких доказательств своим громким словам.

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