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Феерический матч в Мадриде: «Реал» победил «Интер» на старте Лиги чемпионов

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  • 9.09.2026, 8:09
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Феерический матч в Мадриде: «Реал» победил «Интер» на старте Лиги чемпионов
Фото: УЕФА

Болельщикам подарили невероятную игру.

Мадридский «Реал» стартовал в Лиге чемпионов-2026/27 с победы. На «Сантьяго Бернабеу» мадридцы победили «Интер» в безумном матче.

О ходе и результате матча рассказывает Sport RBC.UA.

Лига чемпионов-2026/27. Общий этап, 1-й тур

«Реал» – «Интер» – 2:1 (2:0, 0:1)

Голы: Мбаппе, 14, Вальверде, 23 – Аугусто, 77.

Дебютная ошибка Мартинеса

«Интер», вопреки статусу гостей, бодро начал игру, создал несколько моментов - а в районе 10-й минуты выдал отрезок, когда «Реал» просто не мог перейти центр поля. Однако все это давление не привело к главному – забитому голу.

Вместо этого «сливочные» показали, что иметь много моментов необязательно - достаточно в правильный момент заставить соперника ошибиться и сыграть достаточно хладнокровно.

Так случилось и на 14-й минуте, когда Биссек допустил ошибку, которой воспользовался Мбаппе. Кстати, этот гол стал 71-м голом француза в Лиге чемпионов, что позволило ему обойти в списке бомбардиров легенду «Реала» Рауля.

Так было и на 23-й минуте - когда Хосеп Мартинес допустил ужасную ошибку в дебютном матче ЛЧ и под давлением Вальверде сыграл в ногу уругвайцу. Впрочем, в конце тайма Мартинес проявил себя уже со знаком «плюс», совершив двойной сейв против ударов Мбаппе и Беллингема.

Фантастическая дуэль вратарей

Если в первом тайме «Реал» ощутимо играл вторым номером, то во второй половине матча игра выровнялась. И выиграли от этого только зрители – ведь и «сливочные», и «неррадзурри» регулярно создавали голевые моменты.

Однако и Тибо Куртуа и Хосеп Мартинес творили настоящую магию в воротах. Всего бельгиец и испанец совершили 13 сейвов на двоих.

И все же «Интер» откровенно наиграл на гол – и на 77-й минуте Карлос Аугусто замкнул прострел от Лаутаро, оказавшись на острие. Но сравнять счет миланскому клубу так и не удалось – финальный свисток зафиксировал победу «бланкос».

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