Reuters: Трамп пообещал Путину «далеко идущие» перспективы в обмен на завершение войны 16 9.09.2026, 8:18

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СМИ раскрыли новые детали разговора.

Кремль раскрыл новые детали телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным 8 сентября. Трамп пообещал «впечатляющие и далеко идущие» перспективы для торговли между США и Россией в обмен на скорое завершение войны.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Ушакова, Трамп подчеркнул: скорейшее завершение войны открыло бы «впечатляющие и далеко идущие» перспективы для полного восстановления отношений США и России. Особенно это касается торгово-экономических связей, обещающих «огромные выгоды» для обеих стран.

Путин этот подход поддержал. Ушаков добавил, что детали разговора раскрыть не может, но описал ее как конструктивную - лидеры договорились оставаться на связи и при необходимости созвониться снова.

Визит спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев накануне звонка не привел ни к какому-либо публичному прорыву, хотя поднял возможность возобновления трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США. Впрочем, в своем отчете о разговоре Путина и Трампа Кремль эту возможность не упомянул.

По данным источника, приближенного к Кремлю, Путин и дальше намерен установить полный контроль над остальными Донецкой области.

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