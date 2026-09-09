ВСУ скоро получат баллистические ракеты, способные долететь до Москвы 4 9.09.2026, 8:24

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FP-7 сможет эффективно прорывать российскую противовоздушную оборону.

Вооруженные силы Украины скоро получат на вооружение новую отечественную баллистическую ракету, которая достанет до Москвы.

Об этом в интервью CBS News рассказала генеральный директор украинской компании Fire Point Ирина Терех.

По словам Терех, компания Fire Point находится всего в нескольких шагах от создания баллистической ракеты. Когда конкретно ВСУ получат это оружие, точено не сообщается. Утверждается, что это произойдет скоро.

Речь идет про ракету FP-7, которая сможет на очень высокой скорости летать по баллистической траектории, благодаря чему зенитно-ракетным комплексам будет ее трудно сбить.

В августе текущего года Ирина Терех заявила, что FP-7 уже проходит сертификацию в Министерстве обороны Украины. По ее словам, эта баллистическая ракета имеет модификацию, которую можно использовать для уничтожения наземных целей.

Глава Fire Point подчеркнула, что первая украинская баллистическая ракета уже прошла около 15 испытательных пусков. Создание в Украине отечественной баллистической ракеты может значительно усилить удары ВСУ по военным и стратегическим объектам в России.

Ожидается, что FP-7 сможет эффективно прорывать российскую противовоздушную оборону.

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