«Даже с детей взяли плату за вход» 12 9.09.2026, 8:29

5,498

иллюстративное фото: depositphotos.com

Белоруска рассказала о необычном чеке в кафе.

В белорусском кафе с посетительницы и ее детей взяли по 10 рублей только за вход. Адвокат Минской городской коллегии Дарья Хаткевич объяснила «Минской правде», законно ли это и в каких случаях заведение действительно может брать плату на входе.

С вопросом в редакцию обратилась белоруска, которая рассказала, что в кафе с нее и детей взяли плату за вход.

«Еще один вопрос к заведениям… Вход в кафе — 10 рублей. Зашли с детьми погреться после активностей. Я решила, что они шутят, но нет — даже с детей взяли плату за вход. В чеке отдельной строкой так и пробили: Вход — 10 рублей», — рассказала читательница.

Адвокат Дарья Хаткевич пояснила, что с точки зрения законодательства Беларуси любое кафе, бар или ресторан осуществляет свою деятельность на основании публичного договора.

«Согласно п. 1 ст. 396 Гражданского кодекса Республики Беларусь, публичным признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые она по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится. Сфера общественного питания напрямую относится к этой категории», — отметила юристка.

Из этого следуют два правила: заведение не имеет права отказать в обслуживании посетителю при наличии возможности предоставить услуги — например, если есть свободные столы и продукты. Кроме того, условия и цены обслуживания должны быть одинаковыми для всех потребителей, за исключением установленных законодательством льгот.

По словам Хаткевич, требование платы за вход как условия для того, чтобы человека просто впустили и обслужили, нарушает суть публичного договора.

«При этом попытка взять деньги за сам факт входа в заведение является прямым нарушением законодательства о защите прав потребителей», — предупредила адвокат.

Кроме того, в Беларуси запрещается обусловливать приобретение одних услуг обязательным приобретением других товаров или услуг. В данном случае заведение фактически связывает возможность заказать блюда и напитки с обязательной покупкой дополнительной услуги — «права на вход».

«Более того, согласно п. 3 ст. 19 этого же Закона, исполнитель не вправе без согласия потребителя предоставлять дополнительные услуги, оказываемые за плату. А потребитель имеет право отказаться от оплаты таких услуг, а если они уже оплачены — потребовать незамедлительного возврата уплаченной суммы», — отметила Хаткевич.

По ее словам, любые дополнительные пункты в чеках или требования на входе вроде «платы за обслуживание», «платы за столик», «сервисного сбора» или «платы за вход» без предварительного согласия клиента незаконны. Посетитель обязан оплачивать только те позиции, которые он заказал по меню.

При этом есть случаи, когда плата на входе законна.

«Существуют заведения и форматы мероприятий, где взимание платы на входе абсолютно легально. Однако в таких случаях потребитель платит не за услуги общественного питания, а за, например, культурную программу. Плата за вход будет законной на концертах, шоу-программах, живых выступлениях», — сказала юристка.

Помимо платы за вход, некоторые заведения устанавливают минимальный заказ или депозит за столик.

По словам Хаткевич, требование потратить в заведении определенную сумму нарушает право потребителя на свободный выбор услуг. Требовать предоплату при бронировании столика заведение может только с добровольного согласия клиента и в счет будущей оплаты заказа, но не как отдельную плату за сам факт бронирования.

То же касается обязательных чаевых. Включать их в счет без согласия клиента нельзя: чаевые остаются добровольной благодарностью гостя. Если заведение добавляет такую сумму сверх стоимости заказа, посетителя должны заранее об этом предупредить, и он должен согласиться на оплату.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com