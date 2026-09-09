Россия варварски атаковала пункт пропуска на границе с Молдовой 1 9.09.2026, 8:34

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Фото: ГПСУ Украины

Есть погибшие и раненые.

В ночь на 9 августа российская оккупационная армия атаковала украинский пункт пропуска «Старокозаче», расположенный на границе с Молдовой в Одесской области. В результате удара есть погибшие и раненые.

Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального управления ГПСУ. «Сегодня ночью российские беспилотники в очередной раз атаковали пограничную инфраструктуру. На этот раз ударные средства враг направил на международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Старокозаче», расположенный на границе с Молдовой», – заявили в управлении.

Сообщается, что дроны поразили инфраструктуру пункта пропуска и прилегающую территорию. В результате атаки возникли пожары.

Отмечается, что среди гражданского населения, находившегося возле пункта пропуска, есть пострадавшие и погибшие.

В настоящее время оформление лиц и транспортных средств на этом участке границы приостановлено. О ситуации проинформирована соседняя сторона.

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