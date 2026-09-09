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Глава МИД Германии: Украинским мужчинам призывного возраста пора вернуться на Родину

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  • 9.09.2026, 8:50
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Глава МИД Германии: Украинским мужчинам призывного возраста пора вернуться на Родину
Иоганн Вадефуль
Фото: Getty Images

Немецкие власти знают, как идентифицировать таких мужчин.

Украинские мужчины призывного возраста, которые в настоящее время проживают в Германии, должны вернуться на Родину.

Об этом сказал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, пишет Reuters. Он отметил, что немецкие власти готовы помочь Киеву их идентифицировать через данные о социальных выплатах, регистрации или видах на жительство.

«В конце концов, мы знаем, кто здесь живет, кто, например, получает социальные пособия, кто зарегистрирован и у кого есть вид на жительство», - отметил он.

Вадефуль подчеркнул, что Берлин готов передать эту информацию Украине, чтобы помочь идентифицировать таких мужчин.

Немецкое оружие для Украины

Также Вадефуль заявил, что Украине следует закупать больше оружия у немецких производителей. По его словам, статус Германии как крупнейшего донора Киева дает ей право рассчитывать на заказы для предприятий немецкого оборонного сектора.

Вадефуль отметил, что Германия продолжит поддерживать Украину в ее обороне против России.

«Но я также должен объяснять это немецким налогоплательщикам, и самое малое, что можно сделать - это обеспечить участие немецкой оборонной промышленности во всех закупках», - сказал он.

«На данный момент мы не вполне удовлетворены объемом заказов, поступающих в Германию», - отметил министр.

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