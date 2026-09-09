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Лукашенко лебезил перед Потаниным

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  • 9.09.2026, 10:43
  • 8,032
Лукашенко лебезил перед Потаниным

Со своими чиновниками диктатор так не любезничает.

Александр Лукашенко 8 сентября встретился с российским бизнесменом Владимиром Потаниным, главой компаний «Интеррос» и «Норникель», и предложил ему более тесное сотрудничество с Беларусью. «Филин» обсудил это с главредом медиа Plan B Ольгой Лойко.

На встрече Лукашенко даже обратил внимание на белорусские корни российского олигарха:

— Мы же земляки по своим корням. Дедушка у вас с Могилевщины.

— Я на четверть белорус. Да, он такой настоящий крестьянин был. Корни есть, — подтвердил Владимир Потанин.

— Все к тому, чтобы вы обратили внимание на Беларусь, и мы более тесно с вами в этом плане сотрудничали, — сказал правитель.

Чем объясняется такое предложение правителя российскому олигарху? «Филин» обсудил это с главредом медиа Plan B Ольгой Лойко.

— Мне это предложение кажется очень логичным. Похоже, он наконец-то расслышал то, что многие экономисты пытались объяснить ему много лет: насколько частный бизнес эффективнее государственного в решении разных жизненно важных вопросов.

В последнее время Лукашенко уверовал в белорусских представителей частного бизнеса — Мошенского, Баскина. Вот и в российских тоже. Он же Потанину сказал: «Сколько мы с тобой, лет двадцать не виделись, да?». Тот его поправил: «Кажется, лет восемь». В общем, много лет был не нужен. А сейчас Лукашенко все-таки верит в то, что сотрудничество с частным бизнесом нам необходимо.

— Дело в том, что у крупных предприятий, которые годами его кормили, начались проблемы. В случае с БелАЗом — в прямом смысле этого слова, поскольку известно о тесной душевной и финансовой связи БелАЗа и его сбытовых структур с президентским спортивным клубом и другими компаниями, где владельцы и топ-менеджеры — люди, близкие к семье Лукашенко.

В прошлом году стало очевидно, что у БелАЗа проблемы и их надо решать. Мы делали обзор того, как сбытовые структуры госпредприятий сработали в России в прошлом году. Так вот, у торгового дома БелАЗ, который раньше всегда был лидером и генерировал основные объемы прибыли и выручки, в 2025 году выручка снизилась на 25,9%, а прибыль и вовсе упала на 45,6%.

Конечно, можно сказать, что, возможно, структуры президентского спортивного клуба заработали не меньше, чем обычно. Но дело в том, что БелАЗу всегда хватало на то, чтобы кормить и себя, и эти частные сбытовые структуры, тесно аффилированные с семьей. Сейчас невозможно весь поток переключить на тот ресурс — понятно, что самому БелАЗу тоже надо что-то зарабатывать.

В этом случае проект с Потаниным выглядит логично и симпатично — речь шла о сборке 150 машин. Это большой объем на фоне падающего российского рынка.

Лойко отмечает, что Лукашенко годами не доверял частному бизнесу: ему казалось, что отношения с губернаторами более перспективны.

— А в последнее время мы видим визиты в Беларусь крупных российских бизнесменов — Мазепина, Потанина. И у всех, заметьте, нашлись белорусские корни. Понятно, что они были и раньше, просто сейчас это почему-то стало важным. В данном случае это еще и близко к телу.

Видно, что на этой встрече Лукашенко был очень доброжелателен к Потанину. Потому что ему это очень нужно. БелАЗ — это действительно важно. Видите, как все меняется, когда есть личная заинтересованность: он был действительно в несколько непривычной для нас ипостаси, с собственными чиновниками он так не любезничает.

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