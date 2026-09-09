«Мне нравилась пицца, и я продолжала так жить» 1 9.09.2026, 9:09

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Как белоруска уговорила себя сбросить треть веса.

Лишний вес обычно подкрадывается незаметно, и «прописка» у него как будто бы временная. У Ирины все началось с подработки в кафе. «Там что-то закинула в рот на кухне, там перекусила» — так и прилипли первые 10 килограммов. Пока девушка раздумывала, что с этим делать, добавились капучино в офисе, пиво с крылышками по пятницам и пицца на случай, когда совсем некогда готовить. И вот так спустя энное количество лет в зеркало на Ирину смотрел уже совсем другой человек — с преддиабетом и отеками. «Онлайнер» рассказал, что все-таки подтолкнуло белоруску сбросить треть веса за полтора года.

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Безлимитный кофе в офисе и сидячая работа в ковид

Мой обычный вес в юности был 58—60 килограммов. В какой-то момент я решила параллельно основной работе на заводе взять подработку в кафе. Естественно, стало меньше сна и тренировок, появились лишние перекусы — так незаметно для себя через три года я пришла к весу где-то 70 килограммов.

Потом я переучилась и ушла в разработку. Тогда мне было уже 30 лет. Безлимитный кофе в офисе добавил еще 4 килограмма (капучино и латте у нас были чуть ли не каждые три часа). И вот вроде бы ты ходишь на тренировки (зумба, аквааэробика, тренажерный зал), но без пересмотра питания это не дает результата. Все-таки после 30 лет организм работает уже не так, все лишнее быстро откладывается в бока.

Конечно, мне не нравилось то, что я видела в зеркале, но не могу сказать, чтобы я сильно из-за этого переживала. Зато я любила пиццу и продолжала жить так, как привыкла. Плюс раньше я всегда была на спорте, так что мышечный корсет был хороший. Поэтому визуально все не выглядело ужасно, просто мышцы постепенно обрастали жирком.

А еще муж всегда убеждал меня: «Ты красивая, мне без разницы, как ты выглядишь, главное, какая ты внутри…» И я ему верила.

Потом случился ковид: работа из дома, сидячий образ жизни, почти никуда не ходишь… Снова много высокоуглеводной еды: всякие булочки, выпечка, макароны с сосисками, омлет с жареной колбасой — все это работало не в мою пользу. Плюс ко всему мы заказывали много еды из доставок, потому что на тот момент жили с мужем в общежитии и готовить там было неудобно. К 35 годам я весила уже 86 килограммов.

Точка отсчета — февраль 2025-го. Что поменялось?

Не знаю, сколько бы я могла жить так дальше с лишним весом, если бы не одно обстоятельство. Мы с друзьями собирались поехать в отпуск в Китай в апреле. У меня все подружки очень любят фотографироваться, а я нет: на фотографиях всегда получалась как-то не очень… И вот одна подруга говорит мне: «Ира, в Китае точно фоткаться будешь, там же такая красота!» А я говорю: «Буду, если похудею».

Я решила действовать, пошла в тренажерку. Но вес снова как-то не сбрасывался… Подруга посоветовала попробовать массаж, и я записалась в салон. И что мне тогда понравилось: специалисты прямо сказали, что без изменения питания кардинально ничего улучшить не получится. Мне расписали план питания.

Помню, что я пришла домой такая воодушевленная и решила: с сегодняшнего дня действую именно так, как сказали. Получается, что толчком стали предстоящая поездка в Китай, а еще разговор с человеком, который разложил мне все по полочкам, учитывая мои особенности здоровья.

Кстати, еще раньше у меня диагностировали инсулинорезистентность — это преддиабетное состояние, при котором нужно сократить количество углеводов. За год-два до всей этой истории с похудением я покупала курс у нутрициолога по работе с инсулинорезистентностью. Помню, что всю информацию по питанию я тогда пропустила, а вынесла из лекции только то, что нужно принимать БАДы. Сами по себе они, естественно, не сработали (а ведь так хотелось волшебной таблетки), и вот спустя время я взглянула на эту проблему по-другому. Дополнительно сдала анализы на наличие дефицитов.

Инсулинорезистентность — это состояние, при котором клетки организма теряют нормальную чувствительность к инсулину — гормону поджелудочной железы, который помогает глюкозе проникать внутрь клеток для получения энергии.

Считаю калории уже больше 580 дней

Начала я, как и многие, с подсчета калорий и контроля БЖУ. Пользовалась и до сих пор пользуюсь приложением Yazio — с его помощью определила, какая калорийность будет для меня дефицитной. На старте это было 1650—1700 килокалорий (110 граммов углеводов, 75 граммов жиров и 120 граммов белков). Получилась низкоуглеводная диета, как и рекомендовано с инсулинорезистентностью.

В первые три месяца я питалась строго три раза в день, без перекусов. На месяц полностью исключила выпечку и все сладкое. Но потом потихоньку стала добавлять сложные углеводы и даже что-то вредное, потому что организму, на самом деле, нужна разная еда.

При этом очень важно следить за нормой белка в течение дня. В каждый прием пищи я стараюсь набрать минимум 30 граммов.

Сложно ли вести все эти подсчеты? Абсолютно нет: за тебя все делает приложение. Просто нужно почаще включать мозг, чтобы понять, в каком продукте больше белка. Теперь я уже смотрю на все «белковым зрением», то есть, заходя в магазин, примерно понимаю, что мне нужно купить, чтобы набрать свою норму.

Но изначально для адаптации мне понадобился где-то месяц. Первое время я ела чуть ли не одну куриную грудку, а потом уже распробовала все остальное. Сейчас очень люблю готовить бедро индейки, куриное бедро, голень, говядину, печень, красную и белую рыбу, часто делаю блюда из творога — во всех этих продуктах много белка.

Теперь я всегда заранее планирую свой рацион: с вечера продумываю все на день или два вперед. Иногда покупаю марафоны похудения у нутрициологов, которые не просто дают готовое меню, а делятся информацией о пользе того или другого ингредиента.

Что именно я ем? Идеи для завтраков, обедов и ужинов

На завтрак в прошлом году я в основном делала сырники и худела на них. Потом уже научилась питаться более разнообразно и интересно. Вот мой личный топ завтраков:

Обычные или соленые сырники, творожная запеканка.

Закрытый омлет из двух яиц и двух белков (внутри козий сыр и горгонзола) с овощами или омлет-ролл с гуакамоле (авокадо, перец, черри, лимонный сок).

Оладьи: кабачок, тыква, морковь (все это на крупную терку), укроп/петрушка, фарш из куриной грудки, яйцо, немного муки. Невероятно вкусно!

Овсянка долгой варки. За две минуты до готовности добавляю белок, взбитый до пиков, орешки, сушеную клюкву, семена тыквы.

Рисовый или овсяный блин с сыром, индейкой и зеленью.

Шакшука (яичница с помидорами и зеленью).

На обед у меня всегда что-то белковое (говядина, курица, индейка, красная рыбка) и сложные углеводы плюс овощи. Вот несколько классных вариантов:

Салат со вкусом суши, который я нашла в книге рецептов Гордона Рамзи. Рис, брокколи, огурец, нори, имбирь и авокадо заправляем кунжутным соусом (или пастой тахини), а также соевым соусом, можно добавить немного греческого йогурта. Подавать с форелью или креветками.

Сытное блюдо: киноа, баклажан, рукола, авокадо, черри и слабосоленую форель заправляем оливковым маслом.

Паста карбонара, но я делаю ее из куриной грудки (сырой и копченой) вместо свиной щечки. Пасту из твердых сортов пшеницы ем днем, но не чаще двух раз в неделю. Вообще, готовлю разные пасты: и с соусом песто, и с овощами, и с креветками.

Еще люблю овощной салат (айсберг, рукола, редиска, огурец) и добавляю к нему обжаренный фарш из куриной грудки. Но обязательно беру цельнозерновой хлеб или гречневый хлебец. Где-то читала, что нехватка углеводов в обед провоцирует тягу к сладкому вечером, поэтому обед должен быть сытным.

А еще я очень люблю гуляш с картошкой или гречкой.

На ужин у меня тоже всегда белок плюс клетчатка. Стараюсь, чтобы к ужину овощи были запеченные: читала, что от свежих может быть вздутие. Когда худела, почти всегда вечером у меня были брокколи или брюссельская капуста. Раньше терпеть их не могла, но потом просто научилась вкусно готовить.

Сейчас мой любимый ужин такой: брюссельскую капусту отварить и потом протушить вместе с кабачком и шампиньонами, добавить немного рисовой муки и кокосового масла, а также креветки, посыпать протертым миндалем или миндальными лепестками.

А вообще, ужин — самый скучный для меня прием пищи. Ем строго в 19:00—19:30 — и никаких сладостей после, только вода и чай. Было время, когда после вечернего приема пищи я начинала ждать утро и грустила. При этом я никогда не шла к холодильнику, терпеливо ждала утра. Когда научилась вкусно готовить, ужин заиграл новыми красками. Сейчас мне очень нравится творить на своей кухне, которую я оборудовала максимально удобно под себя. С большим удовольствием превращаю простые продукты в маленькие шедевры.

В течение дня перекусы у меня тоже есть, но я стараюсь делать их максимально полезными. Мои любимые:

Горький шоколад (15—20 граммов).

Цельнозерновой хлеб или хлебец и красная рыба или тунец.

Хлебец с протертой консервированной фасолью, кинзой или петрушкой. Все посыпать куркумой.

Ленивые вареники.

При этом я живой человек и могу позволить себе круассан или другую выпечку. Стараюсь готовить ПП-десерты (но будем честны: иногда это гадость, и лучше съесть немного вредного, но того, что действительно хочется). Если готовлю десерт по обычному рецепту, по возможности сахар заменяю стевией. Вообще, с сахаром я на «вы»: он разрушает коллаген, а это наша молодость, поэтому я стараюсь его минимизировать.

Пью много воды и осторожничаю с алкоголем

И еще немного мелочей, которые, на самом деле, очень важны. Раньше я вообще не пила воду отдельно (ну максимум стакан и чай или кофе), но для нашей лимфатической системы это важно. Поэтому сейчас я слежу за питьевым режимом: пью воду из расчета 30 миллилитров на килограмм веса.

Также мне очень помог в похудении отказ от алкоголя, который задерживает воду в организме. Я вообще не пила спиртное месяцев восемь с начала похудения. В целом за прошлый год выпила три или четыре раза — по праздникам. И это было самым сложным, так как не все друзья понимали меня; каждому нужно было объяснить, что я не пью и почему…

В целом принято считать, что алкоголь расслабляет. Но это не так: для организма это двойная работа.

За питанием я слежу всегда, даже когда еду к родителям в гости или на море. Конечно, весы с собой в такие поездки я не беру, это не обязательно. Я уже на глаз знаю, сколько и чего мне нужно съесть, чтобы восполнить все дефициты и не набрать лишнего.

В заведениях стараюсь выбирать блюда с простым составом, без соусов или прошу соус подать отдельно. Также обращаю внимание, чтобы по возможности в заказе было что-то белковое. Если беру десерт, то чаще всего выбираю сырники. Они в кафешках всегда достаточно сладкие — подойдут и как десерт, и как полноценная порция белка.

Но кардинальных запретов у меня нет. Я читала очень много книг о психологии похудения и поняла, что нельзя ничего себе запрещать, нужно постараться договориться с собой. Как себя убеждала я: «Вот сейчас ограничу организм в сладком на три недельки, а дальше посмотрю: если захочется, буду понемногу добавлять». То есть тут должна быть работа над собой и своими мыслями. Кто-то идет к психологу, кто-то разбирается с собой самостоятельно.

Я стараюсь исходить из заботы о своем здоровье — с таким подходом гораздо проще менять свой образ жизни.

Сбрасывала по 3—4 килограмма в месяц, а последние полгода просто держу вес

Новый план питания с сокращением углеводов и алкоголя сработал. Сначала у меня уходило где-то по 3—4 килограмма каждый месяц. Что-то из этого, конечно, была вода — межклеточная жидкость. Периодически я также ходила на лимфодренажные массажи, которые работали с отечностью.

После 68 килограммов худеть я стала уже медленнее: в месяц уходило 1—2 килограмма. Через полтора года я дошла до 58 килограммов и решила, что этого достаточно, в последнее время просто держу свой вес. Придерживаюсь все той же нормы — 1650 килокалорий в день (и продолжаю их считать), но сейчас это мой нулевой обмен, то есть на таком рационе я не худею и не толстею. Если хочу немного сбросить, могу убрать 200 килокалорий в день.

Что касается дальнейших «улучшений», то сейчас я больше работаю над качеством тела, то есть занимаюсь созданием мышечного каркаса. Изначально я не спешила с физическими нагрузками: мне кажется, все нужно делать поэтапно. Самое важное — разобраться с питанием (если не можешь сам, то обратиться к диетологу), а уже потом подключать активность. Сейчас я хожу в тренажерный зал, на танцы, а также на ТRХ (тренировки с петлями. — Прим. Onlíner). В долгосрочной перспективе хочется работать на «рекомпозицию»: набрать больше мышечной массы, сжигая жир.

В течение дня я стараюсь много двигаться, причем не делать по 10 тыс. шагов за раз, а каждые 50 минут встаю и делаю разминку или просто хожу по квартире, протираю пыль. У меня даже настроен будильник, чтобы не пропускать такие пятиминутки.

По здоровью я вижу значительные улучшения. Только за счет питания мне удалось снизить сахар в крови: был 5,8, а сейчас 5,2. Индекс НОМА, который отражает чувствительность клеток организма к инсулину, в феврале прошлого года был 3,4, а сейчас 1,3, и это уже в пределах нормы. Конечно, меня это очень радует.

В остальном не скажу, что у меня прямо наступила новая жизнь, но стало заметно больше энергии, я больше успеваю. Наконец-то появился режим: если раньше я могла лечь спать в три-четыре утра, то сейчас всегда ложусь строго до полуночи и просыпаюсь полной сил без будильника в семь-восемь утра. За работу сажусь не сразу, могу сначала сходить на прогулку или на тренировку. А раньше просыпалась и сразу шла к компьютеру, могла даже не позавтракать, просто кофе попить.

Однозначно, я стала гораздо больше нравиться себе на фотографиях и в целом чаще смотреться в зеркало. Следующий шаг — это пойти к косметологу: я задумываюсь о сохранении молодости не только внутри, но и снаружи.

Сейчас мне очень нравится мысль, что я работаю на свое здоровье в перспективе и качество жизни в старости, то есть это вклад в будущее. Мне нравится, что я помогаю меняться окружающим, вдохновляю своих подруг и мужа, которые тоже стараются поддерживать мой образ жизни.

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